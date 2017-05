La Unión de Guardias Civiles recurrirá la condena al agente de Verín

La Unión de Guardias Civiles (UGC) ha avanzado esta tarde que presentará un recurso de casación ante la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo contra la sentencia judicial que condena a un guardia civil destinado a Verín a cuatro meses de cárcel por "insulto a un superior" durante una partido de fútbol.



Los servicios jurídicos, según ha podido saber Efe, están preparando un recurso de casación ante la sala quinta de lo Militar del Tribunal Supremo al tiempo que valoran la posibilidad de llevar este tema ante "las más altas instancias judiciales de Europa".



Desde esta central, han criticado duramente la resolución dictada por el Tribunal Militar de A Coruña, que condena a cuatro meses de cárcel a un agente de la Guardia Civil al entender que este incidente tendría que haberse tratado en vía ordinaria y no en una instancia militar ya que se produjo fuera del horario laboral y fue un lance del juego.



Por ello, han mostrado su "repulsa e indignación" por el fallo judicial que ven como "una injusticia" así como "un atropello" a los derechos por no ser juzgado como cualquier ciudadano.



El letrado de la asociación, Miguel Gómez, ha explicado a Efe que, en caso de ratificarse la condena, además de los cuatro meses de cárcel, por el régimen interno, éste se enfrenta a "una falta grave o muy grave que puede conllevar aparejado un cambio de destino e incluso la expulsión del cuerpo".



En su resolución, el Tribunal Militar Territorial de Galicia sostiene que profirió injurias graves a un superior, al dirigirse en varias ocasiones a los compañeros con expresiones como "rompedle las piernas, dadle duro en la cabeza".



Para la asociación, este incidente -de haberse producido- sucedió "fuera del ámbito laboral" por lo que cree que tendría que haber sido juzgado en el ámbito civil y no militar, por lo que han confirmado que llegarán hasta donde haga falta al entender que la aplicación ya de por sí del "polémico Código Penal Militar no encaja en lo que la propia norma establece de aplicación en funciones militares".



Por otra parte, el letrado ha considerado "curioso" que el tribunal militar, lejos de ceñirse a la condena después de "no creer a 13 testigos directos" y "sí a dos de referencia", pida "a mayores" que se investigue a un agente por si pudo incurrir en falso testimonio.



"A lo mejor habría que investigar a los otros dos", ha abundado el letrado, en alusión a los dos mandos que prestaron declaración en contra del condenado aunque no estuvieron presentes en el partido, ha precisado.