Unións Agrarias demanda los contratos para la uva

El sindicato Unións Agrarias reclama a la Consellería de Medio Rural que "convoque a mesa do viño para determinar con tempo, antes do mes de amio, os contratos homologados para a uva nos distintos consellos reguladores", apuntó este martes el coordinador de Agricultura de Unións Agrarias, Xosé Ramón González Rodríguez.

El objetivo, según subrayó el responsable del sindicato agrario en O Ribeiro, Carlos asalo, es "dar estabilidade aos precios e seguridade ao sector", lo que entienden que redundará en "máis facilidade para que os xóvenes se incorporen ao sector". Recuerdan que no ha vuelto a haber estos contratos homologados "dende o 2008" y achacan esa carencia a que "dende o 2006 ligábanse as axudas as industrias da Xunta a que houbera ditos contatos; algo que rematou coa chegada do PP".

Entienden que es esencial "facer un estudo de costes de producción dos viñedos coa Consellería", para lo que ya han pedido un encuentro con su titular, José González.