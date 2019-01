Universidad y FP, cara a cara

Juan José Lorenzo y Alexandre Sotelino no se conocían. Dos ourensanos en la élite educativa, enseñando desde Ourense y Santiago de Compostela. Uno en Formación Profesional y otro en la Universidad. Sus nombres aparecen en la lista de los diez mejores docentes de España en 2018, premios considerados los "Goya" de la educación. Aquí nominan alumnos. La metodología aprendizaje-servicio o el impulso de concursos de programación son la seña de identidad de estos docentes y la pista para saber porque los han metido en este ránking. ¿De qué charlan dos cracks de la educación postobligatoria en el Café Latino?

Para empezar, Alexandre Sotelino, profesor de Educación en la Universidade de Santiago, le pone cara al impulsor de un proyecto del que ha oído hablar. Lo tiene en frente. Juan José Lorenzo Mayo, profesor de Informática en el CIFP A Carballeira, trabaja con los chavales en el reciclaje de ordenadores. Acaban de enviar cuatro a Senegal. "Se trata de un proyecto en el que el alumnado recicla equipos que ya no nos sirven y se envían a escuelas de países con menos recursos", cuenta el profesor de FP. "A verdade é que me interesou moito cando o vin, porque eu traballo coa metodoloxía de aprendizaxe-servizo", le cuenta Sotelino. Él imparte clases en Educación Primaria, Pedagogía y en el máster de Educación. Trabaja así: "O que intento é conectar coa realidade da mellor maneira posible. Que os alumnos sexan responsables coa profesión que van desenvolver".

"Si no vales, para FP"

El debate está superado. Son dos enseñanzas postobligatorias. Dos caminos en los que uno no "vale" más que el otro. Pero queda la reflexión. "Cuando yo empecé a trabajar, la FP decían que era para el que no valía para la universidad. Claro que está superado ese debate. Hoy hay alumnos que optan antes por la Formación Profesional", dice Juanjo Lorenzo. "Hoxe o tema é: que queres ser? Non hai outro. O abano de posibilidades abriuse e está equiparado, isto é bo para todos. Para FP e para universidade", responde Alexandre Sotelino.

La calle, en el aula

Violencia machista, desempleo, corrupción... La actualidad llega a las aulas en las clases de los dos docentes. La conexión con la sociedad la consideran fundamental. "Son profesor de Educación, se non traballo coa sociedade sería unha incoherencia absoluta", manifiesta Sotelino. Con el reciclaje y el consumo responsable se compromete–y compromete a los alumnos–Juan José Lorenzo: ¡"Que vengan al instituto en bici! En la puerta hay más coches de alumnos que de profesores".

Después del café, los dos ourensanos en el top 10 de la docencia, se cuentan qué copiarían el uno del otro. Universidad y Formación Profesional, cara a cara. Mejor dicho, Universidad al lado de Formación Profesional. ¿Qué se llevaría Alexandre Sotelino de la FP? ¿Y Juan José Lorenzo de la universidad? Lo cuentan en la web de La Región y en los siguientes vídeos.

"La profesión del docente está devaluada, qué triste"

"Se funciona o sistema educativo hoxe é polos profesionais que hai. Póñenlle horas, dedicación e pasión", dice Sotelino. "Me gusta ponerme en el lugar de los demás. Cuando un alumno me da las gracias por hacer mi trabajo, esa es la recompensa. La profesión del docente está muy devaluada socialmente y es muy triste porque es un pilar social. Ojalá estos premios ayuden a reivindicar esta figura", añade Lorenzo.

Apuntan desafíos educativos, comunes a las dos enseñanzas. "O primeiro é formar a alumnos que sexan futuros profesionais máis responsables, que teñan compromiso social", apunta Sotelino.

"El desafío es que los políticos se pongan de una vez de acuerdo y consensuen una ley educativa. Vuelve locos a padres, alumnos y profesores. Que adapten los curriculos. En Informática trabajo con currículos de hace diez años, aunque vayas actualizándolos. Y que inviertan más en educación", sentencia Lorenzo.