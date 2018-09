Las urnas condicionan ya la actividad política de la ciudad

Aunque todavía faltan ocho meses y medio para los comicios municipales, los tintes electorales marcan ya la vida política del Concello de Ourense y el primer pleno del curso se encargó de confirmarlo, llegando incluso el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, a confirmar públicamente lo que era un secreto a voces, que será el candidato del PP para intentar revalidar la Alcaldía.

"Vaime ter que aguantar catro anos máis de alcalde", le espetó Vázquez al portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, que de nuevo volvió a mostrar su rostro más oscuro durante el pleno, cargando contra el funcionariado, llamando "inútil" al concejal de Ourense en Común Miguel Doval o insinuando que Jesús Vázquez "utiliza su vida sexual para ir de víctima".

La réplica se la dio en varios momentos el portavoz del PP, José Araújo, que acusó en varias ocasiones al líder de DO de "montar unha feira no salón de plenos para tratar de vendernos pócimas máxicas desde o seu chiringuito".

Cruz Alta

Esta afirmación se produjo durante los debates de las mociones relativas a los problemas de accesibilidad del barrio de la Cruz Alta o el parque acuático. Sobre el primer punto, la oposición reclamó al gobierno, con una moción de DO enmendada por el PSOE, elaborar un estudio para determinar el sistema mecánico más adecuado para salvar el desnivel entre las calles Xoán de Nóvoa y Nuño de Ousende.

Sobre esto, José Araújo recordó el trabajo realizado desde noviembre de 2016 para determinar, tras varios estudios, que el ascensor es la opción más adecuada, aunque reconoció que el impacto visual debe ser tenido en cuenta, al contemplarse una pasarela. "Decidiuse que se fará un concurso de ideas para definir o deseño e a estética", señaló el edil de Infraestructuras.

Parque acuático

Bastante revuelo también se generó en la moción sobre el parque acuático, quedándose solo el PP en la defensa de que se ubique en el complejo deportivo de Monterrei. "É unha proposta seria, feita por un presidente (Feijóo) que cumpre, nós estamos aliados cos concellos limítrofes", dijo Araújo. Sin embargo, desde la oposición ven fundamental que la Xunta determine en un estudio posibles ubicaciones en la ciudad. "Untes es un stio idílico, perfecto, ya que tendría surgencias termales como factor diferenciador", dijo Pérez Jácome, que afirmó que "nunca se hará en Monterrei".

Mientras, el socialista José Ángel Vázquez Barquero criticó al Gobierno gallego "porque non deu unha xustificación da elección de Monterrei, polo que debe buscar unha ubicación aquí". El portavoz del PSOE aseguró "non entender como o alcalde está a favor de que se constrúa en Pereiro e non aquí".

Por su parte, el portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez aseguró que "queremos datos serios sobre este tema", pero cuestionó que el parque acuático "sexa o centro do debate cando a prioridade é outra", aludiendo a problemas como la pérdida de población o el éxodo de jóvenes.

Reforma del posío

PP y DO unieron sus votos para cerrar las puertas a la demanda del PSOE de elaborar un plan de empleo local, defendiendo Vázquez Barquero que "o Concello debe ser proactivo nesta materia".

Sin embargo, el concejal de Promoción Económica, Jorge Pumar, defendió que el gobierno local tiene en marcha otros proyectos, anunciando que la Xunta acaba de conceder el taller de empleo solicitado para reformar el área botánica del Xardín do Posío, una actuación en la que se invertirán cerca de 500.000 euros y dará empleo a una veintena de personas.

La oposición reprueba la gestión económica del PP

La situación del indicador del período medio de pago a proveedores, triplicando el plazo máximo legal, terminó con una votación en bloque de los tres grupos de la oposición en la recta final de la sesión para reprobar la gestión económica del gobierno del PP y pedir la renuncia de la concejala de Facenda, Ana Fernández Morenza.

"Es incompatible tener 70 millones en caja y ser un moroso. Si no saben gestionar márchense", dijo el promotor de la moción, Gonzalo Jácome.

Los otros dos portavoces, José Ángel Vázquez Barquero y Martiño Xosé Vázquez, ampliaron las críticas a otros apartados del día a día del Concello.

"Cada un ten que asumir as responsabilidades, a xestión é moi deficiente por moito que presuman. Levan tres anos sen orzamentos e con excusas varias", señaló el socialista. Mientras el líder de OUeC constató que "é evidente que algo acontece e teñen que dar explicacións".

En defensa de Ana Morenza salió el portavoz del PP, José Araújo, que recordó como la edil "salvou as contas co Plan Económico Financiero, reduciu a débeda en 40 millóns e provocou un aforro que poderemos utilizar cando haxa máis sensatez neste pleno". El popular recordó los problemas técnicos tras las ausencias del jefe de gestión económica y la tesorera.

Protección y compra de la Casa Taboada, prioritarias

Únicamente dos asuntos del pleno se cerraron con unanimidad en la votación, la necesidad de adoptar medidas para conseguir la accesibilidad plena en la ciudad e iniciar los trámites oportunos para lograr la declaración BIC de la Casa Taboada y su posterior adquisición para que forme parte del patrimonio municipal.

La iniciativa partió de OUeC, incidiendo su portavoz, Martiño Xosé Vázquez, en que "é fundamental protexer o legado de Daniel Vázquez-Gulías e que teña protección".

A la moción de la marea se sumó una enmienda del PP, que recogía la petición al gobierno municipal de dar los pasos necesarios para comprar el inmueble o, en su defecto, expropiarlo para incorporarlo a los bienes del Concello.

"Es complementario con el planteamiento de OUeC que pase a ser un edificio público, no es para nada oportunista esta enmienda", dijo el edil de Urbanismo, José Cudeiro, respondiendo así a las críticas del socialista José Ángel Vázquez Barquero, que criticó el "balance nulo deste goberno coa Fundación Vázquez-Gulías", tildando de "ocurrencia para saír do paso" la enmienda de los populares.

Desde DO, Armando Ojea mostró su perplejidad, al entender que la Xunta debería actuar de oficio para la declaración como BIC de la Casa Taboada.