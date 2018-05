La UVigo cerró con 1,2 millones de superávit el pasado ejercicio

El último Consello de Goberno de la Universidade de Vigo presidido por Salustiano Mato, el actual rector, estuvo marcado por los agradecimientos y la aprobación de la liquidación de los presupuestos de 2017.

"Despois de facer o recálculo definitivo da prorrata do IVE, o resultado orzamentario é definitivamente positivo en 1.275.758 euros, co que pechamos un ciclo de resultados económicos en equilibrio desde 2012, que desexamos que sexa a senda de resultados a acadar no futuro", indicó el vicerrector de Economía y Planificación, José Manuel García.

Mato presentó el estudio final sobre prestigio, impulso y aplicación de transferencia de conocimiento en las universidades españolas. "Nace un novo modelo no que se vai basear un tramo promovido polos ministerios, o tramo de transferencia compatible cos quinquenios de docencia e sexenios de investigación. Unha nova forma de recoñecer un ángulo máis do labor que fan os profesores de universidade", apuntó Mato sobre este estudio.

También se aprobó la normativa que regula la utilización de tarjetas de débito virtuales como medio de pago, para realizar compras a través de internet. Se prorrogóaron el contrato del profesor emérito del catedrático Federico Vilas y las excedencias de los docentes e investigadores Nuria González y Ángel Barajas.

Mato agradeció la "comprensión, confianza, compromiso, crítica, lealtad institucional y cariño" del equipo de gobierno y deseó suerte a su sucesor, Pachi Reigosa.