La UVigo renueva los órganos de gobierno para su nueva etapa

La nueva legislatura del Gobierno de la Universidad de Vigo, encabezada por Manuel Reigosa, echó este viernes a andar oficialmente con la celebración de la sesión constituyente del Claustro, el máximo órgano de representación y control de la comunidad universitaria.

En su primera reunión en esta nueva etapa, se centró principalmente en la elección de los miembros de varios órganos como la Mesa del Claustro, los representantes de este en el Consello de Goberno, la Comisión Electoral, la Comisión de Reclamaciones y los consellos de campus de Ourense y Pontevedra.

"Queremos invitar á participación, traer a este foro temas importantes para o futuro da Universidade, escoitar moitas voces e, daquela, contamos con que o Claustro se reúna máis a miúdo que na etapa anterior".

De hecho, el rector adelantó que en julio, el Claustro se reunirá de nuevo para abordar temas de política universitaria, "porque preferimos escoitar voces, debatir e traballar sobre iso".

Reigosa también adelantó que en la próxima sesión se tratarán temas como los criterios de promoción del profesorado, las comisiones precisas para reformular la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios, las modificaciones reglamentarias de los trabajos de fin de grado y de máster y "probablemente a promoción do profesorado asociado", temas que según el nuevo rector de la UVigo "son importantes e que formaban parte do noso programa electoral, polo que cremos que no Claustro poden enriquecerse".