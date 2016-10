Vázquez apela "á necesidade de consenso" para la negociación del nuevo PXOM

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, aseguró que "non quero entrar en confrontacións" con el PSOE "para non enturbiar máis a situación", pero afirmó que las declaraciones y las pretensiones de Barquero y del PSOE "chocáronme moítisimo".

El regidor de la ciudad apeló "á necesidade de consenso", antes de recordar que "o PXOM foi anulado no 2008, estamos no 2016 e eles deixaron o goberno en xuño do 2015, o que son moitos anos para traballar". También explicó que las normas del PXOM provisional "foron aprobadas en pleno do Concello cos votos do PSOE e do BNG e asumidas pola Xunta para non danar a situación do concello".

Sobre el transporte metropolitano, afirmó que "é a única persoa do PSOE casi de toda Galicia que fala en contra do que poden ser os intereses da cidade".

También se refirió a la estación diseñada por Norman Foster y aseguró que "os plans iniciais se seguen mantendo, non hai variación". "Vai a ser esa estación porque é unha decisión de Fomento que é quen paga", añadió Jesús Vázquez.