El vecino de Lucila: "Un funcionario de la Xunta dijo que no iban a arreglar el ascensor"

El único vecino de la mujer afectada por acoso inmobiliario en su vivienda del edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, situado en la Avenida de la Habana y de titularidad de la Xunta de Galicia, ha asegurado este martes en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense en calidad de testigo que un funcionario de la Xunta de Galicia le dijo que "no se arreglaría el ascensor".



Así lo ha comunicado el abogado de la residente, Roberto Estévez, quien ha concretado que, durante la declaración del testigo, no se personó el fiscal jefe y sí los letrados de los dos cargos investigados y el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, así como él mismo en la parte de la acusación.



"No funcionaba el ascensor y el testigo se lo comunicó a la Xunta; un funcionario le dijo que no iban a arreglarlo. Me parece llamativo. Esto no lo sabía mi representada", ha asegurado el letrado de la denunciante.

Asimismo, según ha informado Roberto Estévez, el testigo ha asegurado durante la declaración en el juzgado que la Xunta de Galicia "siempre" se mostró"correcta", "educada" y "cordial" con él, y que "nunca" se sintió "acosado" o "intimidado" por la administración autonómica.

Hechos

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense estudia un supuesto caso de acoso inmobiliario a una mujer de avanzada edad y a su vecino a raíz de una querella interpuesta por el fiscal jefe el 28 de septiembre de 2018 en la que acusa a la secretaria xeral técnica y de Patrimonio de la Consellería de Facenda, M.P.S.M.H., y al subdirector de Patrimonio del mismo departamento, P.J.M.P., de intentar presionar a dos inquilinos del edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense.



Según señala el representante del Ministerio Público en su escrito, el objetivo de los investigados era que los residentes desalojasen sus viviendas "no sustituyéndose el alumbrado" o "no realizando el mantenimiento del ascensor", tras la negativa del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Ourense y de la Audiencia Provincial de Ourense a su petición de desahucio.



La inquilina está citada para comparecer en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense el próximo 13 de diciembre a las 11,00 horas, tras haberse suspendido su declaración el pasado 28 de noviembre por la incomparecencia del letrado del subdirector de Patrimonio. Los acusados acudieron el pasado lunes, 3 de diciembre.