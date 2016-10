Los vecinos de Barbadás pagarán menos por el IBI

Los vecinos de Barbadás pagarán un 8% menos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), conocido como contribución, a partir del 2017 tras el Ministerio de Hacienda conceder al concello una rebaja de este tributo directo tal y como socilitaron en mayo del 2015.

No obstante, la aplicación de esta rebaja está condicionada a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. "A revisión dos valores catastrais en Barbadás fíxose no 2007 e entrou en vigor no 2008. Naquela época, en pleno bum urbanístico, os valores inmobiliarios, sobre todo dos urbanos, estaban moi sobrevalorados.