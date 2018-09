Los vecinos dicen que hay "mucho por hacer" y subrayan la falta de empleo

Ante el comienzo del nuevo curso político en el concello de Ourense y a menos de nueve meses de las próximas elecciones municipales, los partidos políticos piensan en las campañas, mientras los ciudadados reflexionan sobre el mandato actual y la gestión de la oposición.

En líneas generales, los encuestados señalan que hay "mucho por hacer" en la capital y muestran su descontento con la dirección municipal del Partido Popular desde el año 2015. Varios de los ciudadanos ponen énfasis en la situación de "abandono" de parques, calles, zonas arboladas y accesos a la ciudad, así como de las zonas termales. Otra de las principales preocupaciones es el paro y la "falta" de oportunidades laborales de la ciudad, así como la falta de prestaciones sociales y la disminución del número de viviendas de protección oficial.

Por otro lado, el éxodo de la población más joven en busca de oportunidades pesa en los ourensanos, que reivindican una mayor preocupación por parte del equipo de gobierno. También hay quien critica la concesión de determinados proyectos públicos a empresas privadas, en concursos donde "ganan los amiguismos y los nombres", se "despilfarra el dinero de todos" y se pierde la oportunidad de escuchar nuevas ideas y visiones. Del mismo modo, los ciudadanos piden una mayor inversión en turismo termal, así como la necesidad de cuidar y valorar lo "propio" y saber venderlo en el exterior, para atraer una mayor cantidad de turistas. Por su parte, los partidos de la oposición tampoco parecen del gusto de los vecinos, que denuncian las continuas discusiones y disputas y la pérdida de la "verdadera" función social de la política entre los diversos equipos representados en el Concello.

Las opiniones de los vecinos

Roberto Martínez (desempleado): "No se preocupan del ciudadano"

Este ourensano, que se ha tenido que marchar en varias ocasiones para buscar trabajo fuera, señala la falta de la "función social" de la política. "Es necesario que incentiven el empleo entre la juventud, que se centren en el servicio al ciudadanos y se vea que los presupuestos públicos van dirigidos a la gente, no a enriquecerse", explica.

Iván Rodríguez (estudiante): "Para los jóvenes no hay casi nada"

Este estudiante de cuarto de la ESO considera que "los políticos no piensan demasiado en nosotros", refiriéndose a los más jóvenes de la ciudad. No obstante, está de acuerdo en que el posible parque acuático de Monterrei sería beneficioso para Ourense, por ofrecer un servicio lúdico y ampliar la oferta existente.

Estrella López (limpiadora): "Aquí hai moita cousa por facer"

"Se me poño a enumerar todo o que hai que facer... non paro", comenta. "É necesario arranxar moitas rúas, limpar en todos os barrios, non só no centro, desratizar a cidade e coidar os parques". Además, exige la mejora de los accesos a las termas, la construcción de un parking para caravanas y "cobrar polo que temos".

Jorge Requejo (arquitecto): "El dinero se está despilfarrando"

"Hay que economizar al máximo los presupuestos, en vez de despilfarrar dinero público como se está haciendo", dice. "Con lo que costó remodelar el parque de la Alameda do Cruceiro se podrían haber arreglado dos", explica. "Los concursos públicos deberían permitir que no solo se presenten las empresas más grandes", añade.

Andrea Lama (abogada): "Debería seguir el PP en el concello"

Esta abogada apoya la gestión municipal del grupo de gobierno actual. "Me gusta mucho cómo han mejorado los parques de la ciudad o las infraestructuras de las carreteras", argumenta. También señala como muy positivas la programación de las fiestas de la ciudad de este año y la gestión del turismo termal.

Ana Rosa García (desempleada): "Cada vez vemos as cousas peor"

"É necesario que amplíen as vivendas de protección oficial, que siguen sendo igual de necesarias para a xente", comenta. "Necesitamos que creen postos laborais para os que somos de aquí, porque ninguén nos axuda", dice. "Cada vez nós vemos as cousas peor, a verdade, e non parece que a situación vaia a mellorar".

Manuel Barreiros (corredor de seguros): "As festas paralizan a cidade de todo"

Este veciño critica la gestión del tráfico que se hizo desde el equipo municipal en las fiestas de la ciudad. "Non é normal que teñan unha semana a avenida Pardo de Cela pechada, cando é un dos accesos principais á cidade", señala. "Aínda que eles estén de festa, o resto dos cidadáns continuamos coa nosa vida diaria", puntualiza.

Paula Ocampo (auxiliar de ayuda a domicilio): "En Covadonga, abandono total"

"Yo vivo en la zona de Covadonga, y hay una situación de abandono total entre la maleza, la cantidad de baldosas levantadas y el mal estado de las calles", explica. No obstante, como auxiliar de ayuda a domicilio, defiende la buena gestión del gobierno municipal en cuanto a la situación de las personas mayores de la ciudad.

Juan José Fariñas (desempleado): "Non hai traballo para os de aquí"

"A situación actual é moi negativa porque non hai traballo para os ourensanos", denuncia. "Ben podían ocupar á xente en coidar e limpar os parques da cidade, que están como están, e axudar así aos que necesitan un posto laboral", añade. Además, critica una supuesta falta de prestaciones sociales para los ourensanos.

Marta Rodríguez (peluquera): "Los parques no están cuidados"

"La verdad es que podrían preocuparse de arreglar las carreteras y las calles, porque están en muy mal estado", señala. También critica la falta de actividades culturales para la juventud, así como para los más pequeños. "Los parques no están muy acondicionado para que los niños se puedan divertir en su tiempo libre", argumenta.