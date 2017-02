Los vecinos de As Lagoas sufren su propio "muro"

Vecinos de la calle de la Asunción, paralela a la residencia universitaria de As Burgas, en el barrio de As Lagoas, urgen la retirada de las vallas que obstaculizan el tránsito en la citada vía. "Para ir ao supermercado temos que dar toda a volta", apunta José Carlos González, vecino de la zona. Por su parte, la junta de compensación, propietaria de los terrenos, se vio obligada a paralizar los trabajos tras la caída de un talud. "Tenemos que construir un muro de contención de hormigón de 60 metros. En cuanto podamos reanudar las obras, lo haremos, pero estamos pendiente de obtener permiso municipal. Hemos presentado el proyecto en el mes de diciembre con carácter urgente", indican desde la promotora.



Mientras la situación no se resuelve, vecinos como Celsi Gómez, de 52 años, afirma que están "incomunicados, rodeados de vallas. Además, el vial para salir a la carretera de Ponferrada es más estrecho. ¡Cómo te despistes un poco, te precipitas!", puntualiza. Otro de los perjudicados es el cartero de la zona, Carlos Vázquez: "Non sei a que ven a colocación das vallas. Antes pasaba a pé ou ca moto e agora teño que ir dar a volta á avenida de Alfonso Rodríguez Castelo para deixar as cartas, causándome un pouco máis de trastorno".



Además de su malestar por el vallado, el vecindario protesta por la inclinación de la pendiente de la calle de la Asunción a su inicio. "Máis pendiente non a puideron facer. Eu estou mal do corazón e non me atrevo a subila. E baixala, malamente. Isto non serve", destaca Dolores Gómez, de 77 años. Esta vecina afirma que las obras que se han realizado hasta la fecha causaron graves desperfectos en su vivenda. "Na casa teño grietas nas que collen os dedos. Ademais, ao empezar a escavar, saíron unha cantidade de ratas... Eu non sei cales son as vantaxes".