Los vecinos de la Praza 200, en pie de guerra: “Stop Ratas"

Los vecinos de la urbanización de viviendas sociales de la Estación de Autobuses no pueden disfrutar de las zonas verdes del barrio. Las ratas se han convertido en un usuario más de la Praza 200, del parque infantil situado en la Rúa D y del resto de espacios de ocio del barrio. Los vecinos llevan meses denunciando esta situación de abandono que se acentúa con el verano, cuando las plagas de insectos y roedores se intensifican. La asociación vecinal As Termas recibe las quejas diarias de las familias y señala "insuficiente" el plan de choque contra los roedores que el Concello de Ourense llevó a cabo hace unos meses en la zona. Los vecinos exigen "medidas urxentes" para subsanar la situación.

"Non hai día que non veña un pai ao local da asociación para queixarse da situación. Ademáis das ratas, están aparecendo rapaces e maiores con picaduras de pulgas e piollos", señala Ángel Gómez, presidente de la asociación As Termas.

Aunque el plan de choque contra las ratas que gestiona el Concello incluye esta zona en su calendario de verano–cuando la campaña se hace más intensa, duplicando las actuaciones de control de plagas con diversas técnicas–, los vecinos de esta zona junto a la estación de autobuses no ven mejora en el estado de sus zonas verdes. "As ratas levan aparecendo hai meses. O plan é insuficiente", insisten. "Foron máis de 30 os escritos que presentamos durante o primeiro semestre de 2018 ao Concello, a maioría relativos a queixas sobre a limpeza viaria e mantemento das zonas verdes do barrio", exponen desde la asociación, que la semana pasada reclamó atención al parque infantil, donde hay "falta de limpeza, herbas nos bordillos e árbores secas que non se repoñen, en pleno verán, cando máis necesaria sería a sombra no parque".

Territorio de los roedores

La Plaza 200, epicentro de juegos de los más pequeños del barrio, es el claro ejemplo de abandono de los espacios de ocio del barrio. En las imágenes, las ratas campan a sus anchas y dejan madrigueras cuyos socavones suponen un peligro para los niños, al estar situados en plena zona de juegos.