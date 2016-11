Los vecinos de la presunta terrorista: "Era una chica muy amable y tranquila"

Los vecinos de la mujer colombiana detenida a última hora de la tarde del lunes por orden de la Audiencia Nacional por su presunta vinculación con grupos terroristas en su país han mostrado su "sorpresa" por el arresto de esta persona y han coincidido en que era una mujer muy "tranquila".



La ahora arrestada residía desde hace varios años en el número cuatro de la calle Francisco de Moure, en O Couto, y fue detenida a última hora de la tarde del lunes en el bar Victoria, adyacente a su domicilio.



En declaraciones a varios medios de comunicación, una camarera del bar, que presenció el arresto y que ha preferido no dar su nombre, ha relatado que la mujer se encontraba en el establecimiento con otras dos personas cuando llegaron los agentes y se entregó de forma "pacífica".



"No hubo violencia ni ningún tipo de incidente", ha comentado esta empleada, quien ha insistido en que las tres veces que habló con ella le pareció, en apariencia, "muy buena persona". Testigos presenciales han apuntado que la mujer en ningún momento opuso resistencia y mostró una actitud colaboradora con los policías.



"Era una chica muy amable y tranquila, la conocíamos de vista", ha abundado un vecino de su inmueble, quien detalla que ella "llevaba tiempo viviendo en este edificio" y era una de esas personas "que pasaban desapercibida".



"Únicamente una vez me contó que tenía a su madre mala en Colombia y que pensaba ir a verla", ha comentado otra vecina, quien se ha mostrado "sorprendida" por la detención y ha aclarado que al principio pensó "que le había pasado algo o que había tenido un accidente".



En la misma línea, otra vecina del edificio ha manifestado que "nunca habían visto nada raro" y que "no se habían imaginado nada parecido".



La mujer fue detenida en una operación conjunta con la policía colombiana, por su presunta vinculación con varios atentados con coche bomba.



La Policía Nacional cree que había sido miembro de la cúpula de una organización terrorista colombiana y responsable de la captación y radicalización de jóvenes en ese país, especialmente en las células de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.



Durante ese tiempo, habría llevado a cabo funciones de coordinación en la ejecución de tres atentados, así como labores de inteligencia y que prestó su vivienda para la planificación de esas acciones.



En paralelo, la policía colombiana ha arrestado a su hermano, considerado el coordinador logístico de la organización, cuando trataba de cruzar la frontera con Venezuela.