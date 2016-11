Los vecinos señalan que si se lleva a cabo la demolición habrá "indemnizaciones millonarias"

Por su parte, la comunidad de propietarios de los inmuebles, ha responsabilizado de esta situación a "los cuatro grupos municipales con representación, PP, PSOE, DO y Ourense en Común", por no ser capaces "de sentarse" y sacar adelante un nuevo plan urbanístico que dé solución a los edificios.



"No podemos comprender que, en esta situación, con las gravísimas consecuencias sociales y económicas que representa la hipotética demolición del edificio, el Ayuntamiento de Ourense no haya conseguido aprobar una ordenación urbanística que permita regularizar el inmueble", han esgrimido los afectados, quienes creen que su actuación "no solo contraviene el fallo de la sentencia dictada, sino que vulnera de manera radical y absoluta nuestros derechos".



Han insistido en que las viviendas cumplían "todas las exigencias legales" y que, "en ningún momento, ni en el momento de su adquisición ni tampoco posteriormente, se hizo constar ninguna anotación en el Registro de la Propiedad sobre la existencia de ningún procedimiento judicial".



Por ello, han manifestado que se sienten "engañadas" por lo que piden que adopten las medidas oportunas para evitar la demolición.



De llevarse adelante el derribo, han advertido que supondrá "indemnizaciones millonarias" para las arcas municipales.