Los vecinos urgen solución al tráfico en la calle San Rosendo

Los vecinos de la calle San Rosendo, en el barrio de A Ponte, urgen que se dé solución al problema de tráfico que soporta el vial, especialmente por la reiterada existencia de aparcamientos en doble fila en la zona, por ambos lados de la calzada en más de una ocasión, lo que obliga a los coches y furgonetas a hacer auténticos eslánones entre vehículos al atravesarlo. "Últimamente te pasas la mañana dando vueltas y vueltas en busca de un sitio donde poder aparcar; hoy, de casualidad pude hacerlo en un sitio libre", reconoce José Miguel González Vázquez. "Yo, por obligación,porque tengo que traer a la niña al dentista, pero con los problemas que hay aquí para aparcar...", añade.

Es uno de los múltiples usuarios esporádicos de esta calle que se han encontrado puntualmente con un problema que los vecinos viven a diario y desde hace bastante tiempo. "Es cierto, el problema existe y los vecinos nos quejamos, aunque no sé si se han trasladado esas quejas al Concello", señala Ana Nóvoa. "No hay ningún colegio cerca, pero sí hay un supermercado, y como no tiene parking...", explica.

"Tenemos la estación ahí al lado y si vienes de Carballiño o de algún otro sitio, ¿dónde aparcas el coche? Hay zonas donde se acumulan los coches y se aparca hasta en triple fila casi; ya pueden poner en la nueva estación aparcamiento porque si no, va a ser un caos", señala Víctor Araújo.

La presidenta de la asociación vecinal Ponte Canedo, Olga Giráldez, considera que "el de circulación es todo un problema, pero no solo en la calle San Rosendo sino también en otros puntos del barrio de A Ponte, como es el caso de Ramón y Cajal o Vicente Risco, sobre todo en horario escolar, pero también en otros momentos del día", asegura

El concejal de Infraestructuras del Concello de Ourense, José Araújo, reconoce que es un problema que se arrastra desde hace tiempo: "Viví durante cuatro años en esa calle". Entiende que, aunque "es una calle muy ancha y tiende a la doble fila", considera que "es, sobre todo, un problema de civismo".