Una veintena de taxistas ourensanos se manifiestan en Madrid

El taxi ourensano da un paso al frente y se suma a las reivindicaciones a favor de la regulacion de las licencias de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) de sus compañeros en Madrid. En la madrugada de hoy, más de 20 taxistas de la ciudad iniciaron viaje rumbo a la capital para demostrar que "todos pensamos lo mismo y estamos juntos en esto". Junto con ellos también llegarán taxis de otras ciudades de Galicia, como Pontevedra o Vigo. Allí participarán en la manifestación diaria, mostrarán su "total apoyo" a la causa y regresarán a casa por la tarde.

Francisco Álvarez, presidente de la Asociación de Taxistas de Ourense, explica que la decisión se tomó desde la federación gallega después de entregar el pasado martes ante la Xunta las propuestas de regulación de las VTC. "Vamos a echar una mano y a demostrar que el taxi está unido en esta causa", argumenta Álvarez. "Ellos tienen pocas normas, nosotros muchas más, y su finalidad no es trabajar en el mismo sector que el nuestro, cómo no vamos a protestar", señala. Así, el taxista pide que se tomen medidas para "diferenciar" un servicio y el otro, "porque no es lo mismo". "En Madrid hay problemas, pero aquí no, porque son 20 VTC y no realizan el mismo trabajo que nosotros", explica.

"Se están lucrando"

Además, Álvarez recuerda que Uber y Cabify -principales empresas que contratan a conductores VTC- "se están lucrando gracias a esta situación". Según explica el ourensano, "los taxistas tenemos por ley que usar una licencia si tenemos varias, en su caso, no". Del mismo modo, asegura que "trabajan de forma ilegal mientras que nosotros llevamos muchos años en esto, haciéndolo de forma legal".