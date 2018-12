Veinticuatro concellos ourensanos aplican cambios en sus festivos locales

Como es habitual a estas alturas del año, la Consellería de Economía, Emprego e Industria hace público en el Boletín Oficial de la Provincia el calendario de 2019 con las dos jornadas festivas a las que los concellos tienen derecho por ley, con total potestad para decidirlos siempre que cuenten con el visto bueno de la mayoría de la Corporación municipal.

Las elecciones en la provincia están muy marcadas por la celebración del Entroido, una festividad que aprovechan hasta 63 concellos para fijar uno de sus dos festivos, con especial predilección por el martes (5 de marzo el próximo año), aunque siete (Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Oímbra, Viana do Bolo, Verín y Vilardevós) lo desplazan al miércoles 6, tres (Castro Caldelas, Sarreaus y Vilariño de Conso) al lunes y dos (Celanova y Riós) al viernes anterior, que en este caso cae a 1 de marzo. Llama la atención que en Ribadavia, tras la polémica suscitadas en los últimos años, recupera como no laborable el martes de carnaval.

Por otro lado, destaca en la comparativa con las elecciones realizadas para el presente año que en 24 concellos –uno de cada cuatro– han decidido aplicar un cambio de fechas en alguna de sus jornadas festivas o, en el caso de Gomesende, en ambas, al fijar para 2019 el 18 de marzo y el 16 de agosto, cuando en el actual ejercicio fueron el 29 de junio y el 7 de diciembre.

Gran parte de las modificaciones han derivado en que prácticamente se doblen los concellos que optan por fijar una de las festividades a las que tienen derecho el 11 de noviembre, coincidiendo con San Martiño.

Así, mientras era habitual que esto suceda en la ciudad y su área de influencia, han tomado esta decisión, al caer los días seleccionados en 2018 en sábado o domingo, en Beariz, Muíños, Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, Piñor, Quintela de Leirado, Ramirás y Vilariño de Conso.

La combinación más habitual es la de martes de Entroido y día de San Martiño, que se da en una veintena de ayuntamientos.

Los concellos más madrugadores en disfrutar de festivos son los de Castrelo do Val, Petín y Verín, con su primera elección el 17 de enero, mientras que el más los dilata es Larouco, que los reserva para el 9 de septiembre y el 13 de diciembre.