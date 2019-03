Velando armas en la CEO

Los tambores electorales también resuenan en la CEO. De momento lo hacen con baja intensidad, pero ya se oyen. La entidad empresarial ourensana elegirá nuevo presidente y órganos de gobierno el 6 de junio y las opciones comienzan a surgir. Hasta tres candidaturas (como mucho, subrayan algunas fuentes) podrían acudir a la contienda electoral. Mejor dicho, hasta tres personas podrían estar dispuestas a postularse. Que tengan apoyos como para que fragüen otras tantas candidaturas eso está por ver.

Todos velan armas, pero ya se atisban intenciones. Alejandro Cruz, vicepresidente de la entidad y presidente de la Asociación de Empresarios del polígono Barreiros ha decidido lanzar sus primeros mensajes. En unas declaraciones a Telemiño ha reconocido abiertamente su interés electoral: "¿Que me gustaría ser presidente? Non o vou a negar. ¿Que me o vou a intentar? Probablemente".

En todo caso, razona que su intención es "axudar para sumar, non para restar". Aunque sabe que hay compañeros que quieren medirse con él en las urnas, se apresura a adelantar que "sería bo que houbese unha candidatura integrada, que houbese unión porque os empresarios o que queremos é tranquilidade".

Los contactos para fraguar las candidaturas se están produciendo, pero con baja intensidad. Las elecciones son en junio y un mes antes, el 9 de mayo, habrá una asamblea que cerrará el actual ciclo. En abril se convocará una junta directiva para cumplir con los requisitos administrativos que requiere el funcionamiento de la entidad. Varias fuentes del sector empresarial confirman que se están produciendo conversaciones para pactar una "candidatura de integración" con el fin de evitar que se vote en el mes de junio entre varias opciones.

El ciclo electoral se ha tenido que adelantar como consecuencia del fallecimiento de José Manuel Pérez Canal, su presidente, el pasado mes de noviembre. La situación de provisionalidad se ha querido resolver con una medida salomónica: dar protagonismo a los cuatro vicepresidentes, aunque solo dos de ellos pugnaron por recoger en la práctica el testigo del anterior presidente.

Fuentes de la directiva empresarial reconocían aún este miércoles que la opción de hacer una presidencia con vicepresidentes rotatorios "ha resultado ser un auténtico fracaso". Las mismas fuentes atribuyen el fiasco a un problema de protagonismos y personalismos en la dirección de la CEO "más que a una cuestión de operatividad de la institución".

Sin ir más lejos, coincidiendo la semana pasada con la reunión en Ourense de la llamada Alianza del Noroeste en la sede de la organización empresarial ourensana se sucedieron los recelos entre sus dirigentes. ¿Los motivos? Quien se dirigía en público a los presentes y a los medios de comunicación. Como indicaba este miércoles un dirigente empresarial: "como si ese fuese el problema más importante de la CEO y de Ourense". "Por eso, que haya elecciones pronto y tengamos un presidente de una vez", zanjó.