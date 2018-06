Velocidad o aparcamientos, objetivos de la movilidad

Los problemas de velocidad en determinadas calles de la ciudad, los aparcamientos indebidos en puntos como la entrada de los centros educativos o el uso excesivo del vehículo privado fueron algunas de las conclusiones extraídas tras tres meses de trabajo del grupo motor del Móvete por Ourense, el órgano puesto en marcha desde el Concello para diseñar la movilidad urbana.

En su última reunión, celebrada ayer, se trasladaron las conclusiones de los talleres y encuestas realizados por la consultora Urba+, tanto entre la ciudadanía como en el propio grupo motor, configurado por agentes políticos, sociales o vecinales.

Tras hacer públicas estas conclusiones, el gobierno municipal convocará en los próximos días la comisión técnica conformada por representantes de la Corporación municipal, que deberán consensuar las medidas a adoptar. Posteriormente, será ya el turno de poner en marcha proyectos.

Desde Ourense en Común, su portavoz, Martiño Xosé Vázquez, recordó que "as propostas son as mesmas que na Mesa de Mobilidade, pero falta valentía desde o goberno municipal para satisfacer as demandas".