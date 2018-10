La velocidad continúa limitada en la A-52 pese a su parcheado

La mejora del firme de la autovía A-52 se esta llevando a cabo por pequeños tramos. Fomento renueva el firme de zonas que presentan numerosos socavones, quedando en medio otras con grietas e irregularidades en el asfalto.

Los trabajos afectaron en las dos últimas semanas a un tramo de más de cuatro kilómetros, entre el viaducto sobre el río Támega (Verín) y la cuesta de As Estivadas (Monterrei), donde la circulación fue limitada el pasado mes de julio a 100 kilómetros a la hora a causa de los socavones que presentaba el firme. Pero los trabajos realizados en los últimos días, al parecer, no fueron suficientes, dado que Carreteras no retiró la señales que obligan a circular a 100 kilómetros a la hora en ambos sentidos.

Esta prohibición se mantendrá, según explicaron en Fomento, hasta que finalicen los trabajos, que ayer afectaban a dos tramos, uno en A Limia y otro entre Allariz.

En el primero, la adjudicataria cortó un carril, más de cuatro kilómetros, en sentido O Porriño, para arrancar el firme de trozos que estaban muy deteriorados y sustituirlos por una nueva capa de rodadura. Este es el segundo corte de carril en lo que va de mes en la zona (está limitada a 100 kilómetros a la hora) para realizar los trabajos de parcheado.

En Allariz, la mejora se llevaba a cabo a la altura del enlace con el casco urbano de la villa, donde se puede circular a 120 kilómetros a la hora. La empresa también cortó un carril a lo largo de más de cuatro kilómetros, en este caso en sentido Benavente, para arrancar el firme de los trozos que presentaban socavones y sustituirlo por un nueva capa de aglomerado en caliente.

Las obras, tanto en A Limia como en Allariz, no generaron retenciones, pero si tráfico lento, dado que la señalización obligaba a reducir la velocidad hasta los 50 kilómetros a la hora y circular con precaución.

Los trabajos generaron críticas entre los conductores, sobre todo los transportistas. José Antonio González conducía un camión en Xinzo y reclamaba una pavimentación integral de toda la vía de alta capacidad. "Están echando remiendos, que al pasar el invierno ya vuelven a estar rotos", apuntaba.

El presidente Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera, Alberto Vila, considera que la autovía A-52 es la principal vía de comunicación de la provincia y el firme debería mantenerse en otro estado de conservación.