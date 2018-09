La vendimia se generaliza con más de 1,2 millones de kilos ya recogidos

n n n Eurante toda la jornada de ayer, los trabajadores de las dos grandes bodegas cooperativas de la Denominación de Orixe Valdeorras se dedicaron a poner a punto los equipos que hoy recibirán los primeros cargamentos de uva. Hasta este mismo jueves, eran 22 las bodegas que habían empezado a vendimiar, recogiendo 399.148 kilos. Con el comienzo de los trabajos de la bodega cooperativa barquense Jesús Nazareno y la ruesa Virxe das Viñas, hoy la campaña se generaliza. En las cuatro D. O. ourensanas, van recogidos más de 1,2 millones de kilos.

Los 700 asociados de las dos grandes bodegas cooperativas de la D. O. Valdeorras afrontan una campaña similar en cantidad a la del año anterior. En esta estimación, y en resaltar la calidad de la uva, coincidieron ayer sus dos presidentes, Manuel Fernández Pérez y Carlos Aristegui Diéguez, respectivamente.

Realizar estimaciones este año es muy difícil. La afección de enfermedades como el mildiu fue muy distinta de unas zonas a otras. "Hai viñas moi afectadas polo mildeu e outras con moita colleita", dijo el máximo responsable de Jesús Nazareno. "Vai por zonas. Na ladera, hai bastante uva e a zona baixa está bastante tocada. Depende dos productores", corroboró Carlos Aristegui.

Un año más, la bodega cooperativa de O Barco abre sus puertas a todos los productores que deseen venderle uvas, siendo los precios similares a los del año pasado: mencía, 1 euro; godello 1,35; garnacha, 0,70; y jerez, 070, según apuntaron en la bodega. También indicaron que la uva godello y mencía deberá tener más de 11,5 grados, siendo 10,5 el mínimo de garnacha y jerez. Inicialmente, la campaña se prolongará hasta el 4 de octubre. Tambien comienza con godello y mencía la cooperativa ruesa. Estas variedades serán recogidas durante el fin de semana, dejando paso a las demás, el martes de próxima.

Aunque en un primer momento se habló de una estimación de 5 millones de kilos, ligeramente superior a los 4,18 de 2017, el presidente del Consello Regulador de la D. O. Valdeorras, José Luis García Pando invitó ayer a la paciencia."Non hai datos reais. Esta fin de semana vendimarán case todas as adegas e, ao rematar, se poderá saber", dijo.

En Castro Caldelas, dentro de la Ribeira Sacra, inició ayer la vendimia la bodega Ponte da Boga, la más antigua de una denominación en la que los trabajos se generalizarán el martes. Hasta la jornada de ayer, fueron 12 las bodegas que iniciaron la campaña en esta D. O., recogiendo 54.000 kilos.

Las bodegas ralentizan el proceso con el fin de esperar al punto óptimo de maduración

La vendimia en las Denominaciones de Origen de O Ribeiro y Monterrei avanza lentamente tras apenas dos semanas transcurridas desde su inicio, si bien con buenas expectativas de superar, en ambos casos, los resultados de la campaña anterior, lastrada por las heladas y el granizo, y que redujeron la cosecha en un 20% y un 35% con respecto a la correspondiente a 2016.

Así, en O Ribeiro tan sólo 28 de las 105 bodegas amparadas por la Denominación están con sus puertas abiertas y en ellas se almacena hasta el momento un total de 640.000 kilogramos de uva, una cantidad que no alcanza el 6% de una producción media anual en esta comarca vitivinícola. El presidente del Consello Regulador, Juan Manuel Casares, achaca esta ralentización a que "os adegueiros están á espera de atopar un mellor grao de maduración da uva, que nalgunhas zonas estivo afectada polo mildiu", motivo por el cual intuye que las tareas de recolección se extenderán hasta mediados del próximo mes de octubre.

Unas fechas y unos argumentos coincidintes con los expuestos por Luis Miguel López, director técnico en Monterrei, "xa que os productores buscan que as uvas estén ben maduras, e co tempo caluroso dos vindeiros días pódese conquerir un mellor grao, sempre que non aparezan precipitacións", según comenta. Por ello, únicamente nueve de las 26 bodegas amparadas están abiertas, "aínda que a finais desta semana esperamos que a maioría xa están traballando", añade el responsable técnico. Los datos registrados hasta el día de ayer por el Consello Regulador también corroboran una mínima entrada de uva en las bodegas, con 127.400 kilos.