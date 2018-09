La vendimia en A Ribeira Sacra arranca este martes

La vendimia en la Denominación de Origen (DO) Ribeira Sacra comenzará este martes, 11 de septiembre. La primera bodega en hacerlo será Adega Algueira, situada en el municipio de Sober en la subzona de Amandi.



Esta bodega empezará con la recogida de uva en parcelas determinadas, en las que el estado de la uva está óptimo para su recogida, según informa el Consello Regulador.



Los técnicos del Consello Regulador de Ribeira Sacra efectuaron en las dos últimas semanas controles de maduración en parcelas representativas de las cinco subzonas de la DO cuyos resultados servirán para establecer una fecha oficial de recomendación para el inicio generalizado de la campaña.



La DO Ribeira Sacra abarca 2.500 hectáreas de viñedo en 20 municipios del sur de la provincia de Lugo y el norte de Ourense. Para esta campaña de 2018 cuenta con 90 bodegas inscritas.