El premio "Ourensanía" que cada año otorga la Diputación de Ourense a aquellos ourensanos o personas vinculadas a la provincia que han destacado en sus facetas profesionales, sociales o intelectuales, viajará este año a Venezuela. Lo hará en la maleta de uno de esos miles de emigrantes que, con tan solo 14 años, dejó su Ramirás natal para labrarse un futuro en el mundo del cine al otro lado del charco. Medio siglo después, tras una exitosa trayectoria profesional y con el vacío que le dejó el reciente asesinato de su esposa, Jackeline Salazar, José Sousa protagoniza la actividad social y cultural en la semana de San Martiño.



¿Cómo está siendo el regreso a la tierra que le vio nacer?



Bien, muy bien. Me tienen de aquí para allá, pero estoy disfrutando mucho. Es cierto que hacía seis o siete años que no venía, porque no tenía nada aquí, pero ahora sí me están conectando y eso quiere decir que voy a venir con más frecuencia.



¿Por qué cree que han tardado tanto en descubrirle?



Los venezolanos, y te hablo del mundo del cine, miramos para el norte y para el sur, estamos en un continente con millones de personas hablando el mismo idioma y España queda lejos... supongo que también pasa al revés. Pero cuando sucedió lo de mi esposa, mucha gente de aquí se interesó por mí y empezaron a descubrir mis películas, mis trabajos. Y bueno, debieron pensar ¿quién es este señor que lleva 37 películas producidas a sus espaldas y no sé cuantos programas de televisión?



¿Qué sintió cuando le comunicaron que había sido galardonado con el premio “Ourensanía"?



Antonio Piñeiro (miembro del jurado y secretario de la Fundación Curros Enríquez), quien me entrevistó hace muchos años y con quien mantengo una gran y sincera amistad, fue el que me preparó, pero quien me llamó fue José Manuel Baltar. Yo creía que era una broma... ¡y no! Cuando me lo dijo, sentí una alegría enorme y pensé ¡por fin soy profeta también en mi tierra! Porque allá, en Venezuela, todo el mundo me conoce y Xenón Films es una de las productoras más grandes del país. Pero por primera vez me llaman de aquí, además de mi provincia y pudiendo disfrutar de Celanova. Para mi, de niño, Celanova era como el Nueva York actual y en el cine Regueiro fue donde descubrí mi vocación. Porque yo nací en un pueblo de Casardeita donde no había esperanza de nada de lo que yo quería. Por eso quise irme y no me equivoqué.



¿Cómo fue la llegada de un niño de Ver con 14 años a un país como Venezuela?



Llegué en un momento que no es ahora. Entonces Venezuela era un país de super primer mundo, donde las universidades estaban abiertas. Yo estudié música, arte dramático, cine,... y nunca nadie me pregunto de dónde era. Aunque allá dicen que este acento me delata... Tengo que agradecer tanto a estos dos países... Yo soy 100% gallego y 100% venezolano. A mí me hablan mal de cualquiera de esas dos partes del mar y me enfurezco.



¿Cuál es la situación del país en la actualidad?



Venezuela lo está pasando muy mal. Hay mucha violencia, aunque la preocupación de la gente a nivel internacional creo que ha hecho que la situación se calme algo, una calma tensa. Y colas, colas para todo. Ahora parece que abrieron algo el mercado y se pueden comprar productos como la leche, fruta o carne, pero al precio internacional. Yo puedo, pero el pueblo no tiene para pagar eso. No sé cómo terminará todo esto, pero bien no. Tendremos que reconstruirla entre todos, yo trataré de apoyar en lo que pueda, aunque ahora me apetece mucho venir aquí un tiempo.



¿Y en el mundo cine en particular?

Yo creo que soy como el último mohicano. En Venezuela la gente va al cine y nosotros no paramos. Ahora mismo estamos rodando una nueva película en el estado de Mérida y los productores de "El señor de los anillos" nos han comprado los derechos para hacer la adaptación de "La casa del film de los tiempos", que esta noche se proyectará en Celanova, dentro del ciclo de cine venezolano que se ha organizado en la villa. Eso es lo que me gusta, que nuestras películas puedan llegar a los cines de todo el mundo.



El asesinato de su esposa a las puertas de su vivienda el pasado mes de agosto ¿le ha hecho replantearse su futuro?

Jackeline era el alma de Xenon Films. Ella fue la que me motivó a crear la productora primero y a ejecutar los proyectos después. Porque yo era el bueno, el que hablaba bonito, pero ella era la jefa. Hace tres meses aproximadamente que fue la tragedia y yo siento un vacío brutal. Llevábamos 35 años casados, dos hijas en común... A mí me cortaron la mitad. Ella sí que quería venir para aquí, yo no. Porque yo me marché del pueblo con 14 años y no tenía nada aquí, para mi esto era un mundo cerrado. Ahora que lo he podido conocer de verdad, digo no, aquí hay muchas posibilidades. Ahora la que me pide que vengamos para aquí es mi hija mayor, que vive en Alemania. La otra trabaja en la compañía con nosotros. Vamos a ver cómo podemos ir poco a poco mudándonos. No es fácil dejar todo allá y venir. Nosotros tenemos muchos bienes y ahora sería malvenderlos. Lamentablemente, habrá que esperar.



¿En qué situación está la investigación del asesinato?



Aquel día la cámara de mi casa no funcionó porque la estaban reparando, pero sí la de los vecinos y se ve como tres muchachos de 24, 17 y 16 años la asaltaron y escaparon por el parque. Son asesinos natos. Ella solo quería huir... Uno está detenido y los otros dos andan escapados, pero están identificados..



¿Funciona la justicia?



Qué pregunta la tuya… No, pero el caso mío fue un caso tan sonado, tan mediático, que lo resolvieron todo muy rápido. Según me dice la policía, pronto darán con ellos. Pero a mi ya no me la van a devolver.