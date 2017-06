En menos de seis horas, un spot promocional no que ourensáns e ourensás se sinten idenfiticados, acadou máis de 7.000 reproduccións.

O vídeo é unha iniciativa do centro comercial Ponte Vella, baixo o lema "Ourense está no centro", e a través de imaxes da nosa cidade e os recunchos máis bonitos da provincia, unha voz en off vai contando cal é a verdadeira calor de Ourense: as nosas xentes.

Magosto, Entroido, os canóns do Sil, as termas, o viño, as pontes da cidade e todolos paisaxes que fan de Auria un lugar único son as instantáneas que recolle o vídeo, publicado no Facebook oficial do centro comercial Ponte Vella.

"É certo que non temos mar, pero disimulámolo bastante ben", escoitase no vídeo. E coma isto, moitas cousas máis que xa teñen atrapados ós ourensáns, que non dudaron en compartir este anuncio nas redes sociais. Que viva a calor de Ourense!