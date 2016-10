El ‘‘veroño" calienta Ourense

Ourense está inmerso en un largo cambio de estación que en las calles ya se conoce como "veroño". Los árboles de la ciudad empezaron a perder su follaje pero las temperaturas parece que no se corresponden a esta época del año. El festivo de "San Martiño", que se celebra el 11 de noviembre, es una jornada conocida por el famoso "veranillo" en el que, normalmente, luce el sol y las temperaturas son más que agradables y óptimas para celebrar la matanza del cerdo. Pero parece que se ha adelantado incluso al festivo de Todos los Santos.

La predicción de Meteogalicia augura para la ciudad unas máximas de 28 grados para hoy y unas mínimas de 12 grados centígrados. Por otro lado, se espera la presencia de nubes de tipo alto, pero que dejarán paso al sol.

Los expertos aseguran que estas altas temperaturas "son unos valores que no se consideran extraordinarios pero que sí están fuera de lo normal para esta época del año", explica el meteorólogo Lino Naranjo. En cuanto a los valores mínimos, son normales para esta época del año. En el instituto meteorológico gallego resaltan que fue en el mes de octubre de 2011 cuando se batió el récord de temperaturas más altas con 34,3 grados, concretamente el día 5. Si se hace referencia al período actual de mediados de mes, en el año 2014 se registraron 28,5 grados de máxima. "En Ourense, a principios de octubre de este año ya se registraron 27 grados centígrados, por lo que estamos hablando de un octubre bastante más cálido con respecto a otros años", concluye Naranjo.

Puente

En cuanto a la predicción a largo plazo, de cara al lunes 31 y la jornada festiva del 1 de noviembre se espera que un frente frío entrará por Galicia y se extenderá el martes por el resto de la Península. Galicia estará esa semana bajo la influencia de un anticiclón que se va a mantener de forma persistente sobre el continente europeo. Por otro lado, las bajas presiones procedentes del Atlántico provocarán una cierta situación de inestabilidad por lo que la comunidad pasará por un período de transición durante la semana.

Debido a esto se esperan alternancias de nubes y claros con algún riesgo de precipitación. Las temperaturas descenderán hasta valores normales de esta época del año. Pero aunque se esperen precipitaciones, el mes de octubre está siendo bastante seco. En el año 2015, según aparece reflejado en el informe climatológico de Meteogalicia, en Ourense se registraron un total de 12 días de lluvia en octubre, un resultado muy lejano al del año 2016. Según los expertos, este octubre hubo ocho días de lluvia "cuando lo normal son 10" y cayeron un total de 53 litros por metro cuadrado "y los valores normales de esta época del año están entre 85 y 129", informan fuentes de Meteogalicia.

Los embalses al 64% de su capacidad

Las escasas precipitaciones durante el verano y las pocas que hubo en octubre no parecen suficientes para los embalses ourensanos pertenecientes a la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que se encuentran actualmente al 64,02% de su capacidad y retienen 1.066,37 hectómetros cúbicos de agua, según los datos aportados por organismo de la cuenca. A pesar de que los embalses no están al 100% de su capacidad, desde la gestora de la demarcación hidrográfica aseguran que, según los datos históricos recogidos desde el año 1999, la media registrada en los embalses ourensanos por estas fechas es de 63,33% . Por lo tanto, no hay riesgo de sequía ya que los valores que marcan "están dentro de la media histórica".