Un vídeo de Mílson's divulga la Ribeira Sacra

El grupo Mílson's, liderado por Bruxo Queiman, apoya y promueve la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad con su nuevo videoclip."Este vaise" es el título de la producción audiovisual que se presentará mañana, a las 12,00 horas, en el castillo de Castro Caldelas.

Un videoclip grabado íntegramente en la provincia de Ourense que, además de apoyar a la Ribeira Sacra, también aprovecha para dar a conocer Castro Caldelas y su "Festa dos Fachós". "O videoclip é unha exaltación das tradicións e da cultura da zona da Ribeira Sacra, que se amosa como un dos lugares máis belos e espectaculares do mundo", asegura Bruxo Queiman, que adelanta que "as imaxes tamén recoñecen o labor dos adegueiros da famosa viticultura heórica e homenaxean a todos os galegos e galegas que algún día tiveron que partir destas terras".

En el videoclip, además de los músicos de Mílson's, también participan la cantante Andrea Pousa, el actor Rubén Riós, vecinos de Castro Caldelas, O Folión de Castro Caldelas y los grupos de gaitas Os Trabazos de Caldelas y Os Coribantes de Buchabade de Ponte Caldelas.

El estilo musical de Mílson's "fusiona o legado tradicional como son as cantigas mariñeiras ou as recollidas nos cantos de taberna con ritmos folk e melodías máis propias do rock ou pop". El nombre del grupo hace referencia a Fillos de Míl, nietos de Breogán. La formación musical está liderada por Bruxo Queiman, la voz principal, y conformado por Suso Feixón, Samuel Soto, Andrés Lorenzo, Abraham Fernández, Carlos Mariño y Javier Rabanal, todos ellos con trayectoria internacional en el folk.

El nuevo videoclip del grupo fue producido por la compañía gallega de espectáculos Queiman e Pousa, en colaboración con la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de Ourense, el Concello de Castro Caldelas, el Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, el Consello Regulador de la D.O. Ribeira Sacra, la bodega Ponte da Boga y el restaurante compostelano O Dezaséis.