A situación das familias de Marcelo Macías e o PXOM, problemas que preocupan á Corporación

Na Xunta de portavoces municipais levada a cabo hoxe, 5 de decembro, os diferentes partidos ofreceron declaracións sobre o tema do derribo de Marcelo Macías.

Martiño Xosé Vázquez, de Ourense en Común: "A situación das 90 familias é prioridade para nós".

Vázquez subliñou tres puntos de vista na escala de prioridades do seu partido: o drama persoal das familias, o plantexamento xurídico e o plan urbanístico. "Temos dúbidas de que a solución pase por un novo plan urbanístico",comentou o o portavoz de Ourense en Común. Por outra parte, sinalou aos responsables da situación que viven as 90 familias do edificio: Cudeiro, Cabezas e Feijóo", apuntou.

José Ángel Vázquez Barquero, do PSdeG-PSOE "A seguridade xurídica entra en dúbida"

Barquero criticou a posición dos populares, trala afirmación de Araújo de valorar a inclusión da realidade actual na aprobación do novo planeamento urbanístico. "Antes falábase categóricamente dunha solución e agora o que din e que lle están epdindo o equipo redactor do novo plan que dea a súa opinión o respecto", expresou Barquero. Tamén engadiu que a liña de traballo que se pretende seguir "pon en risco" a aprobación definitiva do novo plan

Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana: "Tienen qe pagar Cabezas y los constructores"

O líder de DO sinalou ao exalcalde Cabezas e ao grupo de goberno predecesor como os responsables da situación do derribo en Marcelo Macías. Ademáis, engadiu a necesidade de que responda o grupo de goberno actual: "Que lo solucione, y si no sabe que dimita", puntualizou.

José Araújo, voceiro do grupo de goberno do Partido Popular: "Estamos preocupados polas 90 familias e os negocios da zona"

O voceiro do grupo popular comezou o seu discurso destacando a preocupación do partido polas familias de Marcelo Macías e os negocios que se verían afectados por esta situación. "Estamos intentando que nesa aprobacion futura do planeamento urbanistico se inclúa a realidade existente para poder regularizar a situación", dixo.