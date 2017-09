Volve a campaña turística "Ourense, un plan perfecto"

Esta tarde tivo lugar no Museo Municipal a presentación da campaña de promoción turística de Outono 2017, financiada con cargo ao convenio de promoción turística do Concello de Ourense coa Xunta de Galicia. Desenvolverase fundamentamente en medios online

O slogan "Ourense, un plan perfecto" serve de novo para presentar o noso destino turístico ante o mercado nacional, cunha campaña en medios online que se desenvolverá en mercados de proximidade, en concreto: Madrid, Castela-León, País Vasco, Asturias e Galicia

Nesta ocasión Ourense fai fincapé na súa oferta comercial como atractivo complementario a todo o que a cidade ofrece ao visitante: cultura, gastronomía, patrimonio e, por suposto as augas termais, recurso diferenciador e que nos identifica como destino na península, a Capital Termal de Galicia

A campaña céntraa, como material audiovisual, un vídeo sobre a oferta comercial de Ourense conducido pola presentadora e influencer Laura Opazo, na que a modo de guía de compras faise un percorrido por unha selección de establecementos singulares da cidade, e unha creatividade gráfica para publicidade display deseñada pola axencia ourensá BE:DO

O alcalde, Jesús Vázquez, sinala que "temos claro que Ourense é un plan perfecto. E que esa perfección do moito que Ourense ten que ofrecer sublímase en outono, esa época do ano na que a nosa cidade amosa todo o seu potencial gastronómico, cultural, patrimonial e, como non, de compras. Porque o Comercio Local de Ourense é un dos recursos máis sobresaíntes no haber de atractivos que ten a Capital Termal de Galicia".