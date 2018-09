La vuelta al cole "dura todo el año" en las entidades sociales ourensanas

El curso escolar lleva en marcha más de una semana pero la vuelta al cole solidaria no termina para las entidades sociales de Ourense, que reivindican la "continuidad" de las ayudas a los menores más desfavorecidos durante todo el año, con programas como el apoyo escolar o el acompañamiento y la escucha de las familias.

"Durante este mes de septiembre, tenemos 41 familias en proceso de ayuda. La media de gasto de apoyo por familia está en unos 185 euros", indican desde la coordinación de programas de Cáritas, que insisten en que "nunca son ayudas puntuales, ya que el proceso es más amplio, durante todo el año pueden necesitar educación deportiva, compra de ropa específica...el apoyo escolar va mucho más allá que el acceso a libros y material".

La Fundación Amigos de Galicia ha conseguido repartir 421 mochilas solidarias con su campaña "Nas súas mochilas: os seus soños", para que ningún niño se quede sin material escolar a inicio de curso. Tampoco se queda en septiembre la vuelta al cole solidaria de la Fundación. "Hay colegios que se ponen en contacto con nosotros si detectan que algún niño carece de material. También pueden necesitar ropa durante todo el curso", resaltan.

Cruz Roja cifra en 400 niños en la provincia de Ourense los beneficiados hasta ahora por su vuelta al cole solidaria: "Las ayudas siguen el mismo ritmo que otros años, pero estas mismas familias participan en proyectos de apoyo escolar y actividades lúdicas durante todo el año", cuentan desde Cruz Roja.

Cada padre se deja un mínimo de 200 euros en material

El gasto para las familias ourensanas en la vuelta al cole puede variar en varios cientos de euros según el tipo de centro educativo, el curso, las editoriales y el material escolar extra. El precio medio para el regreso tiene un con un coste mínimo de 200 euros en el segundo ciclo de Infantil, 300 en Primaria y 350 euros en la ESO y Bachillerato. El chándal, un complemento que aumenta el gasto en unos 100 euros.

Las ayudas públicas, insuficientes para el gasto que requieren los escolares

Las entidades sociales de Ourense coinciden en que las ayudas públicas son, muchas veces, un complemento para las familias que acuden igualmente a estos proyectos solidarios: "Hay pequeñas cuestiones que no logran cubrir con estas ayudas durante el curso. Más de medio millar de alumnos recibirá las de comedor y libros del Concello de Ourense, pero hay hasta casi un centenar en cola para recibir las destinadas a comedor, mientras que para las ayudas de libros de texto no hay lista de espera".

Complemento necesario

"Pese al préstamo de libros, hay un grueso de familias que acude a nosotros porque necesitan tres o cuatro libros más que pueden suponer una factura importante cercana a los 100 euros. Si además son más hijos y se suman los costes del mes de alquiler y suministros, no llegan", indican desde Cáritas. "Notamos que son necesidades que no se logran cubrir con dos trabajadores con un empleo más precario, ya no son solo familias sin empleo", añaden. Sobre el ritmo de necesidad de las familias ourensanas en los últimos años, detectan que "cada vez se reduce más el número de familias, pero las que acuden a Cáritas tienen que hacerlo en más ocasiones a lo largo del año para salir de la situación de precariedad en la que están". Desde Cruz Roja coinciden en que los programas de apoyo escolar deben continuar durante el curso.