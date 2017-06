Vuelven Pedro y la pertinaz sequía

LUNES, 19 de junio | De nuevo aquí, si es que se había ido

Pedro Sánchez volvió a la portada de este periódico, como a la de tantos otros aquel lunes en el que el líder del PSOE regresó al despacho principal de la calle Ferraz. Volvió a tantas portadas que da la sensación que nunca se fue de ellas. Regresó meses después de que le echasen primero las urnas y luego los chacales de su partido. Volvió restituido por las urnas colocadas en las sedes. Queda trecho hasta que le restituyan los ciudadanos en las urnas de verdad. El congreso le puso otra vez en la secretaría general y de momento todo se parece a lo de siempre. Se ve ungido de una pátina de liderazgo de un partido al que quiere recubrir de innovación. Decía Steve Jobs que la innovación es lo que distingue a los líderes de los demás. Pues Sánchez tiene dificultades para demostrar que innova en política, no digamos mostrar su liderazgo de flautista de Hamelin.

No se lo van a poner fácil, no lo están haciendo ya. Desde Ourense, horas después de los resultados del congreso, alguna corriente le recordaba que lo suyo ni era integración ni era nada. Otras personas, que en su día tenían las manos doloridas de aplaudir a Sánchez y la voz rota por predicar su verbo por todo el orbe mascaban el lunes también el dolor por quedar fuera del puestiño. Es la frustración del que espera algo (o todo) de un político que solo va a lo suyo. Como dijo el mariscal Bismark, nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, durante la guerra y después de una cacería.



MARTES, 20 de junio | La ceniza, como la de la cuaresma

La ceniza es la consecuencia de la muerte. Ya no hay vida posible cuando todo se ha desintegrado. Polvo eres y en polvo te convertirás, se dice en la imposición de la ceniza al inicio de la cuaresma. El mito del Ave Fenix hizo creer que era capaz de resurgir de sus propias cenizas. El volcán escupe lava, pero todo se vuelve ceniza al enfriar.

Toda la portada del martes tiznaba las manos de ceniza y olía a miedo. No solo los animales son capaces de reconocer el pavor en sus congéneres a través del olfato, también los humanos a través del sudor. De Portugal llegó a Ourense el gris de la ceniza y el olor del pavor en decenas de historias terribles, una por cada muerto en el incendio vecino. Aquí, tierra cenicienta cada verano, nos solidarizamos con ellos quemando más de cien hectáreas en Melón. Hemos hecho de los incendios nuestra estampa favorita del verano, incluso nuestro contrato temporal. Somos así y de tanto jugar con fuego un día nos quemaremos, arderemos. Como en Portugal. Y no nos resucitará ni el Ave Fenix. Quedaremos para la ceniza del miércoles de cuaresma.



MIÉRCOLES, 21 de junio | A vueltas con el no sé y el no me consta

No sé como las paredes de las salas no se cuartean con las cosas que oyen. Jueces y abogados sí aguantan, les va en ello el sueldo. Ponen cara de Buster Keaton. En las sucesivas informaciones sobre juicios siempre hay acusados o testigos que dicen no sé, no me acuerdo, no me consta. Pasaron varios exprimeros espadas del PP por el juicio de la trama Gurtel para decir que no sé, no me acuerdo, no me consta nada en relación son cajas b y sobresueldos. ¿Tenemos que creerles? Tampoco nos consta que tengamos que hacerlo. En Ourense el no sé, no me acuerdo de nada, nada, nada se oyó en el juicio contra Aniceto, acusado de asesinar a su mujer en el Complexo Hospitalario. Fue él quien sufrió una repentina amnesia. Las paredes aguantarán, no me consta que lo haga nuestro estómago.

JUEVES, 22 de junio | La máquina del consumo ya empuja

Si reducimos la velocidad del consumo esta sociedad agoniza, si se para la máquina del consumo estamos muertos. Seguimos gastando el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no les importamos, como sentenció el actor Will Smith. Gastamos cada vez más, consumimos cada vez más, lo que no quiere decir que gastemos o consumamos cada vez mejor, pero la espiral es eterna y todas las empresas quieren vender cada vez más, no sé si cada vez mejor. Durante los últimos años la crisis nos llevó a detener la maquinaria del consumo, dejando por el camino un reguero de víctimas laborales. Ahora tomamos velocidad de consumo y decía el periódico que pagamos cada vez más IVA. Volvemos a gastar y eso anima la economía y ya nos damos todos por satisfechos. Siempre hay alguien que nos genera la necesidad de tener muchas cosas, algunas fútiles. Será que, como dijo Andy Warhol, lo que cuenta no es quién eres, sino quién creen que eres.

VIERNES, 23 de junio | A vueltas con la pertinaz sequía

Me hizo gracia ver en un titular que los concellos urgen ahorrar agua ante "la pertinaz sequía". Cuando Franco comenzaba a engordar después de subvertir el orden institucional del 36, hizo célebre lo de la pertinaz sequía para sacarse de la manga un par de horas de adelanto sobre la hora solar y para extender una política de pantanos que todos conocemos. No llueve, exacto. O llueve menos, o no lo hace cuando y como debiera. Los embalses también adelgazan, también por la falta de lluvias. Alguno, en pleno invierno y sin causa aparente, cambia de aspecto en cuestión de horas. Ahora casi seco, ahora a punto de desbordar. Y es que más allá de las lluvias, quien manda en el caudal es Gas Natural.

SÁBADO, 24 de junio | Quemar el pasado con los apuntes

Una de las causas del incendio de Quintela apunta a que alguien había quemado unos apuntes. Las cartas de un viejo amor acaban consumidas en la chimenea, las llamas también terminan con el texto que una noche de San Juan como la anterior alguien escribió para que su deseo se viese cumplido. Todos hemos jurado dar materile a aquellos apuntes de la asignatura que odiábamos, casi tanto como al profesor que la impartía. La vida está llena de vivencias que queremos dejar atrás, no siempre quemarlas es el mejor remedio para conseguirlo. Y, como dice el aserto, cuando uno quiere jugar con fuego debe perder el miedo a quemarse. Aunque sea con unos inocentes apuntes de clase.