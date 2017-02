Vuelven a robar en el campo del Parada do Sil

Los ladrones se vuelven a cebar con las instalaciones del campo de fútbol de Parada do Sil. Si hace un mes y medio se llevaron un inodoro y un termo, en esta ocasión los cacos sustrajeron varias bebidas del bar y el motor del pozo. En total, los objetos robados están valorados en unos 900 euros.

El presidente del club, Manuel Rodicio, se percató de lo sucedido ayer "cando vimos a limpar os vestiarios; algo que facemos de forma habitual. A última vez que estivemos aquí foi o sábado pasado polo que tiveron que entrar a roubar durante esta semana pero non sabemos o día exacto".

Lo hicieron reventando la ventana del bar para poder acceder al interior de la cafetería y así afanarse de varios refrescos. "Non revolveron moito pero ocasionaron varios danos materiais de importancia. De feito, reventaron as portas e a fiestra do bar para poder entrar", matiza Rodicio.

El presidente del equipo ourensano alertó de los hechos a la Guardia Civil, que se personó en el lugar para recoger las pruebas oportunas de lo sucedido para su posterior investigación.

Rodicio prevé también formalizar la denuncia mañana, con el fin de localizar al autor ou autores de estos dos robos en menos de dos meses: "Estamos fartos. Xa non sabemos que facer para que nos deixen de roubar. Teremos que contratar un seguro de roubo porque isto non pode seguir así, é insoportable. Xa non é polo diñeiro senón polo malestar que xeneran".

El campo del Parada do Sil Club de Fútbol está ubicado en el mirador de los Balcones de Madrid, a un kilómetro del pueblo. n