Xacia e Teixo, a esperanza do idioma

Xacia ten uns olliños verdes como as pólas dun teixo. E como a árbore, chámase seu irmán, que le ao seu carón un conto escrito por seu pai. Están nunha casetiña que se chama..."Ciclobiblioteca!", din ao unísono Xacia e Teixo, nunha mañá calquera pola rúa do Paseo, nun día calquera que resultou ser o das Letras Galegas. Son fillos de Anxo Moure, o dono desta bicicleta con libros–a maioría en galego–, que onte percorreu o centro ourensán subindo nesta biblioteca itinerante a outros nenos. "Se a montaña non vai a Mahoma...", ri o pai-bibliotecario. Quere dicir que se a xente non vai onde os libros, os libros van a eles.

"Os pequenos montan na ciclobiblioteca e doulles unha volta nela, mentres dentro van lendo ou escoitando un conto. Os libros que teño falan todos de coidar a terra", explica Anxo Moure, escritor coñecido por este tipo de actividades educativas vinculadas á concienciación ambiental. Aínda que naceu en Chantada, os seus antergos son de Ourense. "Meu avó tiña unha fábrica de zapatos en Montealegre. Agora eu collo botas vellas e úsoas como viveiros forestais. Aos nenos fálolles sempre da contaminación das cidades, e nos libros, sobre árbores, ríos... Hai moito descoñecemento", relata.

Teixo conta o "chuli" que foi ler a Don Quijote con debuxos e Xacia di que lle encanta o traballo de papá. Ela leva o nome dun ser mitolóxico, as mulleres-peixe que vivían no Miño. El, a dunha árbore. Pero a identidade máis galega lévana onde hoxe máis cómpre: na fala.