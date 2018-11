Xavier Bermúdez, un cineasta ourensán "de honra"

O premio Calpurnia de Honra, un dos máis antigos do festival e materializado nunha figura do escultor Manuel Buciños, recae nesta edición número 23 sobre o cineasta ourensán Xavier Bermúdez. O certame publicará un monográfico sobre o director e proxectará no Cineclube Padre Feijóo e no Teatro Principal parte da súa filmografía. Entre as pezas destaca a longametraxe "León y Olvido", que recibiu no seu día os premios ó mellor director e á mellor actriz para Marta Larralde no OUFF e foi galardoada noutros festivais.

Dende a organización din que o premio recoñece "a un dos guionistas e directores ourensáns en activo máis recoñecidos do mundo do cine".