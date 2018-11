Xesús Vázquez: "Creo que el arte español es de lo mejor que existe"

La muestra recoge piezas de gran tamaño que presentan paisajes "extremos", que amenazan al espectador. Vázquez, afincado en Santander, vuelve así a presentar su obra en este espacio cultural de la capital, 15 años después de su última exhibición.

Vuelve al Valcárcel 15 años después. ¿Es diferente su obra?

El espíritu es más o menos el mismo a lo largo de todo lo que he hecho, el cambio más visible es que la exposición del 2003 era abstracta y esta vez es figurativa, es decir, el espectador puede reconocer formas en los cuadros de ahora. Aún así, siempre he hecho ambos estilos.

¿Qué intención hay detrás de sus obras?

La intención es tener un inmenso respeto por la tradición y al mismo tiempo considerarla como un desafío. El listón está tan alto a lo largo de las épocas, que se trata de no hacer nada por debajo de esa calidad, aunque suene muy soberbio. Mi intención es no hacer tonterías, en resumidas cuentas, y aprovecharlo como un vehículo para expresar mi pensamiento.

¿Qué reconocerá el espectador?

Paisajes, son todo paisajes. Además, encima de ellos hay letras. En dos cuadros, en hebreo, y en el resto son legibles, aunque están invertidas en formato especular.

¿Cuál es el motivo de la mezcla de paisajes con letras?

Siempre lo he hecho, siempre he escrito encima de los cuadros, desde el comienzo de los comienzos. En este caso muestro que los cuadros son más que la mera representación del paisaje, que para que aparezca un nuevo objeto en el mundo tiene que tener un fundamento. El arte tiene que estar en contacto con el pensamiento, con la posición ética del hombre en el mundo... En fin, tener algo más detrás.

¿Por qué ese gran tamaño?

Yo creo que, además de que en un tamaño grande puedes enfrentar retos más grandes, al mismo tiempo, el tamaño grande tiene algo como de público, como una escultura pública, que no podrías colocar encima de tu mesilla de noche. Está hecho para que se imponga para que todo el mundo lo vea, tiene algo que ver con eso.

No utiliza lienzos para sus cuadros...

Los paisajes están pintandos sobre un papel kraft que tiene por detrás un plástico de burbujas. Es un papel muy grueso sin tratamiento químico y más resistente. Lo empleé para aligerar el peso de las obras, para abaratar los costes y también porque tiene una textura tan bestia como lo que está represado, esos paisajes que implican una situación límite en donde uno no podría sobrevivir.

La muestra tiene un nombre llamativo, “Hinterland".

Se le ocurrió a Alberto Ruiz de Samaniego, que es quien escribió el catálogo, y a mí me pareció muy bien. Es una palabra alemana que significa "transpais", el país que está adentro. Yo lo entiendo como que estos cuadros son como una especie de "hinterland" de la historia de la cultura. Es decir, yo soy el producto de una larguísima tradición que se inicia en Altamira y que dura hasta ahora. Es esta tradición la que ha producido una obra como la mía.

¿Qué busca con sus obras?

Cuando te dedicas a la creación tratas de que haya un vínculo comunicativo con el resto de seres humanos. El arte, la literatura, la música, la poesía, son para que alguien más se haga cargo de ello, que lo disfrute, lo rechace, lo maldice.

¿Ha conseguido ese vínculo?

Creo que sí. El durar tanto tiempo en un mundo tan duro como es el de las disciplinas artísticas, el perdurar y mantenerte, tener ideas y poder ponerlas en marcha y que sean recibidas, es ya suficiente.

¿Tenía claro que quería probar suerte en el mundo de la pintura desde su juventud?

Al principio no tienes ni idea de qué es el mundo del arte, te metes en una cosa y a ver. Con el agravante de que yo no había encaminado mis pasos hacia el arte, sino que me lo encontré. Decides que te quieres dedicar a ello, aunque no sabes muy bien por qué, bueno, porque te gusta. Y caminas, sin saber qué va a pasar.

¿Se puede crear sin pensar en el mercado del arte?

Te enteras de lo que es el mercado del arte cuando trabajas con las galerías. Aunque haya habido una crisis brutal, aunque este no es un país de coleccionismo, creo que el arte español es de lo mejor existe. Trabajar con las galerías sirve para no bajarse el listón, porque si cometes un error te estrellas. Trabajas al lado de buenos artistas y tú tienes que ser como ellos.