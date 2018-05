Xinzo, O Barco y Verín apuestan por la actividad museística en sus villas

Dos de las principales cabeceras de comarca de la provincia -Xinzo y Verín- están apostando de manera decidida por la actividad museística en los últimos tiempos. Y una tercera, O Barco, reaviva estos días, y más en la jornada de hoy, 18 de mayo y coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, su reclamo de dotar a la villa barquense de una institución similar a las que Xinzo de Limia -con poco éxito hasta el momento por sus restricciones financieras- y Verín -con sus esfuerzos centrados en potenciar el reciente Museo Comarcal de Monterrei- ya poseen.

Hoy viernes, se reabrirá el Museo Galego do Entroido por la mañana, desde las 10,00 horas hasta las 13,00 horas y, por la tarde, desde las 17,00 horas hasta las 19,00 horas. Así lo anunció el edil de Urbanismo, Ricardo Sieiro, quien se encargará a partir de esta semana de gestionar las visitas "a demanda" que tenga la muestra. Para terminar la jornada de hoy se celebrará un "mini concierto" de la mano de la Agrupación Musical de A Limia en el que actuarán dos pianistas y un clarinetista.

El espacio, que acogió ayer la primera visita de esta nueva etapa por parte de un grupo escolar de Pontevedra, permanece cerrado desde el pasado mes de diciembre y a la espera de que la Diputación se haga cargo de su gestión. Ricardo Sieiro, en colaboración con el técnico de cultura de Xinzo, será quien recepcione las llamadas -en el teléfono 604 03 28 53- y guíe las visitas concertadas. "Será una situación temporal, que se prolongará hasta que se haga efectivo el traspaso de la gestión de la muestra en favor de la Diputación", matizó el edil. "No es la primera vez que he actuado como guía de este museo ya que fui presidente de las Ampas del instituto Lagoa de Antela y del colegio Rosalía de Castro. Ya ejercí esa labor, por ejemplo, con los alumnos de Ponte de Lima en el tradicional Abrazo al Río, y conozco muy bien el espacio. Hablo inglés y francés perfectamente y un poco de alemán", añadió. El responsable de Urbanismo opina que el Museo Galego do Entroido "debe permanecer abierto" y cumplir con su función. "En la medida que pueda y en colaboración con Cultura abrirá por demanda. Se establecerá un régimen de visitas", añadió.

La reapertura del Museo do Entroido en Xinzo coincide con la publicidad del acuerdo que los comisarios del Museo Comarcal de Monterrei alcanzaron con todos aquellos centros educativos de la comarca que así lo han solicitado, y que incluirán en sus actividades extraescolares pero también lectivas visitas regulares al claustro de los Mercedarios para conocer la historia y aplicaciones de la mayoría de las piezas que allí se exponen.

En O Barco, el presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses, Aurelio Blanco Trincado, lamentó la total ausencia de museos en la comarca de Valdeorras. Recordó que el colectivo que preside lleva muchos años reclamando la creación de un centro de estas características.

Blanco destacó la importante colección de piezas arqueológicas que reunió el grupo denominado Los Escarbadores, que recorrió la comarca en la década de 1960. Llegó a tener un pequeño museo, pero, posteriormente, muchos de los objetos recogidos por el colectivo desaparecieron.

La muestra limiana abrirá, desde hoy, a demanda

El Museo Galego do Entroido permanece cerrado desde el pasado mes de diciembre y a la espera de que la Diputación asuma la gestión de su personal. El Concello ha tomado ahora la decisión de abrirlo previa cita, a particulares y asociaciones que quieran visitarlo. En él también se puede visitar una muestra sobre Carlos Casares.

Visitas regulares y académicas de los escolares de Verín

Los responsables del Museo Comarcal de Verín recibirán, de manera regular y pautada, las visitas de los alumnos de los diferentes centros académicos de la comarca. Las visitas se incluirán dentro de sus respectivos programas educativos y tendrán carácter periódico a partir del próximo curso escolar.

"Lo que queremos es que la gente sepa qué es un museo"

Ante la falta de un museo en O Barco, el presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses, Aurelio Blanco, recurrió a la sede del Casino barquense. Aquí expondrá una muestra de fotografía antigua. "Queremos que la gente sepa qué es un museo", dijo. También pidió la colaboración vecinal para que cedan objetos de otros tiempos.