Para cerrar as actividades con motivo da celebración do seu patrón, alumnado e dirección da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo do campus de Ourense celebraron unha Xornada de Aeromodelismo e Drones. Os asistentes tiveron a oportunidade de coñecer in situ no campo de fútbol rugby universitario as características dalgúns destes aparellos e do seu voo.