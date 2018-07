Xornada despexada con temperaturas que poden alcanzar máximas de 31º en Ourense

Galicia estará este mércores, Día do Apóstolo, nunha situación indefinida entre as altas e as baixas presións.

A comunidade amencerá con nubes baixas e néboas que tenderán a diminuír progresivamente para deixar unha tarde de ceo alternando nubes e claros, con momentos completamente despexados na metade sur.



As temperaturas mínimas permanecerán sen cambios significativos mentres que as máximas ascenderán lixeiramente, alcanzando os 33º en Ourense, e os ventos soprarán frouxos de compoñente norte.