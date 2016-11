La Xunta asegura un centro público para personas  con discapacidad

El jefe de la cartera gallega de Política Social, José Manuel Rey Varela, se compromete a garantizar un centro de gestión pública para las personas con discapacidad que acaben su formación en el Centro de Educación Especial Miño de Velle. "Será un centro de xestión pública no que os mozos e mozas poderán continuar o seu desenvolvemento persoal", indicó Rey.



El centro estará emplazado en la antigua Escuela Hogar de Mariñamansa aunque los padres discrepan con la propuesta inicial. Reclaman a la Xunta un nuevo proyecto que garantice la gestión pública y que ofrezca terapia. "Un centro ocupacional non é o idóneo para os nosos rapaces, que necesitan terapia xa que teñen unha discapacidade moi importante. A metade deles non falan e non se poden mover sen axuda", indicó Elena Domínguez, portavoz de la "Plataforma pro centro de atención a personas con discapacidad" (ProCapd) de Ourense.



El titular de la consellería indicó que hablará con las familias con el fin de encontrar una solución a las necesidades que plantean. "Sempre estaremos a carón dos pais e nais, como fixemos ata o de agora, para atopar unha solución que repercuta no beneficio e benestar destes mozos e mozas con discapacidade", puntualizó el conselleiro.



PSOE y BNG

PSOE y BNG se unen a la petición de las familias y ayer mismo la portavoz de Política Social del Grupo Socialista, Noela Blanco, reclamó al gobierno gallego la creación de un centro terapéutico ocupacional público "con tódolos servizos posibles sen privatizar ningún", indicó. Blanco. La principal preocupación de los padres es que los servicios de cocina y lavandaría no estén garantizados. Para ello, pidió al conselleiro de Política Social "non fallarlle" a las familias que reunieron un total de 50.000 firmas en 15 días.



Por otro lado, el BNG llevará al pleno de la Diputación de mañana una moción sobre la construcción de un centro para personas mayores de 21 años, que se debatirá hoy en el local de la formación, situado en calle das Burgas, 2.