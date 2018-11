Xunta e Banco de Alimentos presentan unha campaña para axudar as familias máis necesitadas

A Xunta e o Banco de Alimentos presentaron este venres a campaña de recollida de alimentos que se vai poñer en marcha, coincidindo coa época de nadal, co obxectivo de colaborar coas familias máis necesitadas e encher as súas despensas polo Nadal. Na presentación participaron a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, e o presidente provincial do Banco de Alimentos, Cecilio Santalices.

A campaña pretende motivar ao colectivo de empregados públicos a mobilizarse contra á situación de necesidade que viven moitas familias participando nunha recollida de alimentos básicos que o Banco de Alimentos de Ourense se encargará de repartir entre as asociacións, parroquias e entidades de asistencia social que axudan a colectivos e familias en risco de exclusión social.

Desenvolverase do 3 ao 20 de decembro, período durante o cal os interesados en participar nela poderán depositar as súas doazóns de alimentos nos puntos de recollida que se instalarán nas dependencias de todas as Xefaturas Territoriais en Ourense. O Banco de Alimentos encargarase de decidir o destino dos alimentos recollidos e de garantir a súa xusta distribución.