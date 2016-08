La Xunta concederá ayudas a los afectados por los incendios

Los afectados por los incendios en este verano dispondrán de subvenciones para reparar los daños que causó el fuego. Así lo anunció la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, recalcando que el Consello de la Xunta ya aprobará el próximo viernes un decreto de emergencias para recuperar áreas forestales afectadas, crear pastizales, repoblar terreno y reparar infraestructuras públicas y privadas. En la provincia, según explicó la conselleira, se llegaron a contabilizar 450 conatos en una sola semana durante este mes de agosto.

Las ayudas que recoge el citado decreto afecta, además de a Medio Rural, a las consellerías de Medio Ambiente, Presidencia y Facenda. Estas dos últimas serán las encargadas de conceder subvenciones para reparar infraestructuras públicas y edificaciones como la vivienda de la familia de Seixo -Trives-, que el pasado 15 de agosto se quedó en la calle a causa del incendio que se declaró en Navea.

Eran los únicos vecinos y se dedica a la ganadería. En la actualidad, residen en otro casa que antes no ocupaban por no estar en condiciones de habitabilidad. A partir del próximo viernes, dispondrán de subvenciones para reconstruir el inmueble. "A mesma noite en que lles ardeu a casa, desplaceime o lugar e ofreceuselle outro lugar habitacional, pero o rechazaron ", aseguró Vázquez, añadiendo que "non podemos permitir que nadie se quede sin casa tras un incendio".

Ángeles Vázquez dio a conocer las ayudas antes de reunirse con los alcaldes de Avión y Trives, Antonio Montero, y Francisco José Fernández, respectivamente, para evaluar los daños provocados por los incendios y planificar actuaciones de recuperación de las zonas quemadas, "con voluntad de futuro" y con la idea de que "no sea un parche para ahora mismo".

Nivel de alerta

El fuego está afectando a todos los municipios ourensanos, pero la titular de Medio Rural citó a estos dos porque las llamas obligaron a activar el nivel 2 de alerta al estar en peligro personas y bienes no forestales. "No incendio do pasado domingo en Verín tamén tivemos que activar o nivel de alerta, pero xa falei co alcalde", puntualizó Vázquez, insistiendo de nuevo en la intencionalidad de todos los fuegos.

En este sentido, anunció que Medio Rural ejercerá todos sus derechos para que los pirómanos paguen el daño causado, al tiempo que se mostró sorprendida porque los incendios están calcinando muchas hectáreas de terreno productivo.

Los alcaldes no hicieron valoraciones antes de la reunión "porque primeiro queremos escoitar a conselleira", aseguró el regidor de Avión, Antonio Montero, que una vez finalizado el encuentro, se mostró satisfecho con la línea de ayudas que se va habilitar.

Su homólogo en Trives, Francisco José Fernández, planteó finalizar los accesos a Seixo, que tienen el firme de tierra y en invierno es un barrizal. Se trata de tramo de carretera de 300 metros, que discurre por de San Xoán de Río. El Concello de Trives ya intentó adecentar los accesos pero no puede hacerlo al estar en otro municipio, según el regidor. Los trabajos cuestan 16.000 euros.