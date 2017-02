La Xunta impulsa la construcción de un centro de mayores en Ourense con 120 plazas

El Gobierno gallego sumará 900 plazas de residencias de mayores con la construcción de siete centros, uno en cada una de las siete principales ciudades gallegas, ha anunciado hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.



En la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo ha avanzado también que el Gobierno gallego cumplió el déficit en 2016 al finalizar el año en el 0,58% del PIB, frente al 0,7% autorizado.



Con este dato, ha asegurado que Galicia es una "referencia" en la estabilidad de las cuentas públicas y ha mostrado su convencimiento de que en 2017 volverá a cumplir con el déficit ya que el límite fijado por el Gobierno es del 0,6 por ciento, si bien la Xunta en sus presupuestos se ha marcado un objetivo del 0,5 por ciento.



El presidente gallego ha defendido que gracias al control de las cuentas públicas la comunidad paga menos intereses por su deuda, hasta "92 millones menos en los últimos dos años", fondos que puede destinar a los servicios públicos gallegos, ha asegurado.



"Galicia tiene una administración solvente y los servicios públicos están garantizados hoy y en el futuro, con una deuda asumible según las previsiones de crecimiento", ha destacado el titular de la Xunta, que ha señalado, además, que la Xunta ejecutó el 100% del presupuesto.



Ha explicado que en política siempre hay "un riesgo" y es que en "año electoral" no se cumplan los presupuestos y se ejecute por encima.



"Acabamos de acreditar que no es correcto aprovechar un año electoral para gastar lo que no se tiene y que en los años electorales también se debe cumplir el presupuesto y no exceder un gasto no presupuestado", ha continuado el presidente gallego, que ha considerado acreditado que Galicia es una comunidad "equilibrada, solvente y que tiene futuro".



En cuanto a las residencias, ha indicado que las de Vigo y A Coruña contarán con 150 plazas cada una, mientras que las de las otras cinco ciudades -Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense y Pontevedra- dispondrán de 120, en su mayoría "individuales".



Se trata del cumplimiento de uno de los compromisos electorales del PP, ha explicado Núñez Feijóo, que ha indicado que la inversión superará los 47 millones de euros y se crearán "más de 500 nuevos empleos".



Ha indicado que la Xunta no ha dejado de poner "el acento" en las políticas sociales a pesar de la crisis y que lo seguirá haciendo ahora que hay una mejor situación.



Entre las novedades con las que contarán estos centros, Núñez Feijóo ha destacado la dotación de unidades geriátricas y psicogeriátricas diferenciadas para una mejor atención a los mayores.



De las siete residencias que la Xunta prevé construir, la que probablemente comience antes será la de Vigo, ya que los terrenos donde se instalará ya son autonómicos y están situados en el edificio que ocupaba el cuartel de marinería de la ETEA, en el barrio de Teis.



La inversión rondará los 8 millones de euros y se crearán 75 empleos.



Las residencias de Pontevedra y Lugo, con inversiones estimadas en los 6 millones de euros cada una, tienen características distintas al resto por los espacios elegidos.



En Pontevedra, la Xunta prevé instalar la residencia en las dependencias del hospital Provincial, por lo que es preciso primero trasladar los servicios al nuevo Montecelo, que aún no ha empezado a construirse.



Y en Lugo la elección es el edificio del antiguo hospital, por lo que es preciso un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, que ya se está negociando y para el que no debería haber dificultades; si bien la Xunta baraja otra opción en el barrio de Montirón.



En el resto de ciudades -Santiago, Ferrol, Ourense y A Coruña- serán los distintos ayuntamientos los que tengan que ceder los terrenos donde la Xunta estima que la ubicación de las residencias sería la más adecuada.



De este modo, la propuesta para A Coruña es una parcela próxima al Parque de Eirís; en Ourense la Xunta quiere edificar en el barrio de As Lagoas, en Santiago en el barrio de As Fontiñas y en Ferrol en O Boial.