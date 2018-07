A Xunta presenta o proxecto de reforma e restauración da carpintería da Casa do Concello

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou Ourense para presentar o proxecto de mellora das carpinterías na primeira e segunda planta da Casa do Concello, no que a Xunta colabora con 48.209,80 euros. O prazo de execución estimado será de dous meses, e o inicio das obras está previsto para antes de que remate o ano.

“Dende o ano 2015, a colaboración con Vicepresidencia para mellorar as dependencias municipais supuxo a posta en marcha de tres proxectos”, dicía o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez. “Con este novo proxecto, o orzamento invertido en Ourense polo departamento que dirixe Alfonso Rueda superará os 205.000 euros”.

A colaboración entre as dúas institucións iniciouse no ano 2015, cunha primeira partida de 60.000 euros para reformar o segundo andar do Concello, dos que a Xunta achegou 48.000 euros. Un ano despois deuse un novo paso coa renovación das carpinterías da planta baixa, da terceira e das claraboias, grazas a un orzamento de 49.392,32 euros. En 2017 houbo un investimento de 60.000 euros de Vicepresidencia para impermeabilizar e realizar diversas obras na sede da Policía Local.

Durante o encontro, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, explicoulles ao vicepresidente e á delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, así como ao concelleiro de Servizos Xerais, Jorge Pumar, os detalles destes traballos, que consistirán fundamentalmente na renovación da carpintería exterior da primeira e segunda planta do concello. Con esta actuación, conseguirase tamén mellorar a eficiencia enerxética do edificio.

Máis reunións

Tras a visita ao Concello, a comitiva reuniuse tamén con representantes das asociacións Aixiña, Renacer Ourense e Down Ourense, coas que Vicepresidencia mantén liñas de colaboración que se centran fundamentalmente na adquisición de equipamento.

A Administración autonómica puxo en valor o importante labor que desenvolven estas entidades na atención aos colectivos máis vulnerables, e comprometeu o apoio da Xunta para que poidan seguir desenvolvendo este papel nas mellores condicións posibles