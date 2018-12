Los yoguis se apuntan al termalismo en Ourense

En medio del estrés, la rapidez y la inmediatez, hay quienes escogen parar, respirar profundo y relajarse. El maestro del yoga Kamalroop Singh pertenece a ese bando, al de los que practican la paz, física y psíquica. Este inglés con raíces en la India, empezó a practicar yoga con 15 años y, sin buscarlo, encontró su vocación. "Al principio decidí leer un libro de yoga básico, pero a los 19 años ya quise buscarme a un profesor que me formase", explica Singh. Fue entonces cuando decidió mudarse a la India, el país del que proviene su familia. "Allí experimenté una motivación muy fuerte, como una fuerza que me venía de dentro", comenta. Desde entonces, más de 20 años después, se pasea el mundo enseñando yoga y formando a futuros maestros.

El yoga se ha convertido en su estilo de vida y no duda en los beneficios que le ha traído, tanto a nivel corporal como mental. "Fisicamente, el yoga vuelve al cuerpo más sensible y mejora el día a día, y lo mismo pasa con tu mente, te vuelves más flexible a la hora de enfrentar los problemas de la vida", señala el yogui. En las personas a las que forma también observa el mismo resultado: "Veo como sus barreras negativas pierden fuerza".

El pasado sábado, en la piscina termal de As Burgas, guió la clase de yoga "wellness", enmarcada en la programación de la Concellería de Termalismo para el mes de diciembre. No es la primera vez que participa en una clase de este tipo en la ciudad, pero resalta su gusto por las termas ourensanas. "Es algo muy distinto de lo que he experimentado en otros lugares, porque es grupal", razona. Además, agradece el interés municipal por ofrecer este tipo de actividades de forma gratuita.

¿Todo el mundo puede probar a practicar yoga en el agua? "Sí, claro, aúnque sea sin ningún tipo de experiencia", afirma. "Cada persona llega hasta donde llega", añade. El agua termal ayuda a relajar los músculos, lo que potencia la flexibilidad del cuerpo. El resultado también se intensifica en la mente, que llega a estadíos superiores de relajación que durante una sesión normal de yoga.