Yolanda Jácome dice sí al PP tras abandonar el PSdeG-PSOE

Yolanda Jácome, la todavía alcaldesa de Parada de Sil quien logró el respaldo de sus convecinos liderando la candidatura socialista en 2015, hará oficial hoy su fichaje por el PP. Tras causar baja hace unos días en el partido socialista, a quien acusa de falta de apoyo, Jácome confirmó ayer que daba un paso al frente de la mano del Partido Popular con el único objetivo de seguir trabajando por Parada. "Yo no pretendo hacer ninguna carrera política fuera de Parada", subrayó, quien aspira en seguir fomentando el turismo, mejorando las infraestructuras -en especial los diferentes accesos viarios- y recuperar el puente medieval de Conceliñas, donde se conservan también varios miliarios. "Pase lo que pase, estoy orgullosa, contenta y satisfecha de lo que he hecho", dijo.

Preguntada por los motivos que le han llevado a aceptar la propuesta del PP, Jácome reconocía que tuvo varias ofertas y que al principio dijo que no a todas. "Pero pasó el tiempo y me dije que quería tener la opción de seguir trabajando por Parada. Lógicamente, no haces la misma fuerza con un partido consolidado como es el Partido Popular, que con una candidatura independiente. Además de que he encontrado el apoyo que no encontré en mi partido", dijo sin obviar el "privilegio" que supone para un concello contar con administraciones afines. "Aquí no hay transfuguismo ni nada de eso", asegura tras recordar que hace cuatro años le propusieron ir de número uno por el PSOE y que así iba a ser hasta que en diciembre de 2018, "y pese a lo acordado en junio, decidieron no contar conmigo, algo que no llegué a entender".

Sobre cómo afrontará los próximos meses al frente de la Corporación, Jácome explicó que se encuentra en la recta final de su embarazo. Un hecho que le obligará a tomarse una baja hasta poco antes de las elecciones. "Estoy apurando algunas cosas, pero delegaré en Aquilino (Domínguez, próximo candidato por el PSdeG-PSOE) como lo hice la anterior ocasión", aseguró, consciente de que la confirmación de hoy "no les va a gustar, pero cada uno sigue su camino", apuntó con pena.

Rodríguez Villarino

El secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, dijo ayer que la decisión de que concurriese o no Yolanda Jácome como candidata de Parada do Sil fue de la agrupación, quien no la consideró "a máis apropiada" y que contra eso "non hai nada que argumentar", de ahí la postura adoptada por la agrupación provincial. Vilarino, quien negó que la decisión se debiera a que estaba negociando con otro partido, sí que dijo que Jácome carece de "lexitimidade democrática e ideolóxica" al asegurar que se presentará por otra formación.