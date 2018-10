You_el marca el ritmo de la nueva generación de djs de la ciudad

Todo aquel que sea seguidor de la música electrónica y que esté al tanto de sus eventos en la ciudad, sabe quién es él. Joel Pérez, más conocido por su nombre artístico You_el, es un asiduo de La Boca del Lobo o del Pueblo, y antes lo fue del Monkey Club, local que abrió con apenas 24 años y que puso el foco en la electrónica ourensana.

¿Cuándo empezó tu incursión en el mundo de la electrónica?

Yo empecé a salir de fiesta siendo muy joven y por aquel entonces ya iba directo al Núcleo o al Shangai, porque sabía que ponían lo que me gustaba. Siempre estaba al tanto de eventos que se iban haciendo y pendiente de los festivales. Cuando pude, empecé a viajar a Oporto, Madrid o Ibiza, para ver clubs y conocer djs.

¿Cuándo hiciste tu primera pinchada con público?

Fue en el Casablanca con apenas 20 años, pero ya tenía ganas de poner música y enseñar lo que hacía. Al principio ponía funky, downtempo o jazz. Fue el primer local que me acogió y me abrió muchas puertas.

¿Crees qué es difícil hacerse un hueco en el mundillo?

Todo depende del amor por la música y la actitud que tengas, que es algo vital. Tienes que ser organizado: tener tu música trabajada e intentar diferenciarte de los demás. Todo el mundo es apto, nadie nace aprendido, pero las cosas salen si tienes una buena actitud.

El Monkey Club, el primer local que regentaste, ayudó a muchos djs a hacerse ver.

El objetivo siempre fue traer a la ciudad a artistas nacionales e internacionales, pero también que el Monkey funcionase como un espacio para la gente de aquí. De allí salió mucha gente nueva, jóvenes con gustos y selecciones que decías: "Para tener esa edad, ¡Es fascinante lo que hacen!". Son chavales inconformistas que quieren hacer cosas nuevas. En Ourense la electrónica está viviendo una muy buena época y es gracias a esta gente.

¿Cómo fue llevar tu propio local con solo 24 años?

Fue una experiencia realmente buena, dos años y medio muy especiales. Fusionábamos música y dibujo, dos cosas que siempre me han fascinado, pintando las paredes cada dos meses o haciendo retratos de los djs que venían, de todo el mundo, y que flipaban con que estas cosas se hiciesen en una ciudad del tamaño de Ourense. En resumen, el Monkey fue dar un golpe en la mesa y decir: "¡Eh!, la electrónica está aquí!". Rompió muchos esterotipos.

El mundo de la electrónica siempre ha estado envuelto de oscuridad, vinculado a las drogas. ¿Sigue siendo así?

Aún hay cierta reticencia por parte de la gente que no conoce la electrónica, pero nosotros, desde Dial, colectivo que engloba a artistas ourensanos unidos por la electrónica, colgamos fotos de nuestros eventos, donde se ve que no estamos vinculados con esa imagen. Lo que transmitimos es lo que hay: un ambiente sano, donde la gente viene a bailar y a pasarlo bien. No es un sitio al que venir a esconderse.

Dial pasa ahora a convertirse en una asociación. ¿Por qué dicidisteis dar este paso?

Tenemos muchas cosas en mente que queremos hacer. Para empezar, nos gustaría tener nuestro propio local, una emisora y un sello para editar nuestra música. También queremos dar clases o hacer sesiones de cine para enseñar toda la profunidad de lo que es la electrónica. Es decir, profesionalizarlo todo.

Algunos problemas con los vecinos, por el sonido, acabaron con el Monkey. ¿Cómo evitaréis esto con dial?

Nosotros queremos hacer nuestro trabajo en un local con buenas condiciones y, sobre todo, no molestar a nadie. Poder dar un directo a media tarde o hacer una sesión por la noche y que no afecte negativamente a otras personas.

Este fin de semana estarás en Portugal. ¿Tenemos mucho que envidiarle a nivel cultural a nuestros vecinos?

Mogollón. En Dial estamos intentando hacer nuestra escena en Ourense y vienen djs de allí y nos felicitan, así que algo estaremos haciendo bien, aunque ellos están a otro nivel, con locales en Oporto y Lisboa que son referentes de la electrónica a nivel internacional. Aquí, en Ourense, los de Dial exprimimos hasta la última gota de lo que disponemos para que, cuando ellos vengan, flipen.

¿Qué le dirías a quien empieza a coquetear con la electrónica?

Es un estilo difícil de describir, pero en el que hay una gran variedad de estilos. Reúne a gente muy interesante y con mucha cultura. Es un mundo que explorar y al que invitamos a todos a hacerlo.