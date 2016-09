Arde una motobomba en un fuego en A Mezquita

El fuego calcinó por completo un coche motobomba en los alrededores de la localidad de O Pereiro (A Mezquita) cuando sofocaba uno de los dos incendios que se registraron en la tarde y noche del pasado jueves en la zona. El vehículo, propiedad de Medio Rural, quedó atrapado entre dos fuegos, del que logró salir su conductor, que resultó ileso.



La localidad O Pereiro está siendo acosada por las llamas y el alcalde, Rafael Pérez, coincide con la Consellería de Medio Rural, al afirmar que fueron intencionados. En Medio Rural aseguraban que uno de los fuegos se originó en tres lugares distintos al mismo tiempo.



Los dos incendios, que en la tarde de ayer permanecían controlados, afectaron a 12,6 hectáreas de monte raso y a 2,5 de arbolado.



Los efectivos de extinción apagaban en la tarde de ayer otro incendio en Videferre (Oimbra), en una zona que no se vio afectada por el fuego registrado en este municipio el pasado 7 de septiembre.



Pero no fueron estos los únicos fuegos, dado que en Loña do Monte, en Nogueira de Ramuín, registraba otros dos, que en este caso se quedaron en conatos dada la rapidez con que intervinieron los efectivos de extinción. Uno afectó a 0,5 y el otro, a 0,2 hectáreas.



La proliferación de los incendios y las altas temperaturas que se están registrando en los últimos días (el termómetro subió ayer en la ciudad hasta los 25 grados centígrados y no bajó de los 13), obligaron a Medio Rural a prohibir el encendido de hogueras en el monte, incluso para hacer barbacoas.



En el departamento que dirige Ángeles Vázquez, recordaban que el 30 de septiembre se da por terminada la campaña estival de incendios y con ella las prohibiciones de realizar quemas. "Este año es excepcional y la prohibición se mantendrá hasta que llueva", apuntaron.