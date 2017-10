Estabilizado o incendio forestal que afecta a unhas 40 hectáreas en Chandrexa de Queixa

O incendio forestal rexistrado na parroquia de Queixa no municipio ourensán de Chandrexa de Queixa permanece estabilizado tras queimar unhas 40 hectáreas.



Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este incendio quedou estabilizado ás 14,45 horas deste mércores tras afectar a unhas 40 hectáreas.



Ademais, en Galicia dous do tres incendios forestais declarados na parroquia Río Caldo do municipio ourensán de Lobios, e que afectan o parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, seguen activos no mediodía deste mércores, tras queimar unha superficie de 650 e 90 hectáreas, respectivamente, mentres que o terceiro está controlado, tras calcinar unhas 51 hectáreas.



Ademais, a provincia de Ourense rexistra outros dous lumes en Vilar de Barrio (activo) e Chandrexa de Queixa (estabilizado), que afectan a unhas 80 e a unhas 40 hectáreas, respectivamente.



Segundo informa a Consellería do Medio Rural, segue activo o incendio que comezou o domingo pola noite na parroquia de Río caldo en Lobios e que afecta xa a unhas 650 hectáreas dentro do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.



Tamén permanece activo desde as 23,41 horas do domingo outro lume na mesma parroquia de Lobios que queimou unhas 90 hectáreas dentro do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.



Finalmente, continúa controlado desde as 20,10 horas do martes 3 de outubro outro lume declarado ás 20,07 horas do luns 2 na mesma parroquia de Lobios. As últimas estimacións de Medio Rural sitúan a superficie afectada nunhas 51 hectáreas e afecta tamén o Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.



OUTROS LUMES



Así mesmo, desde as 19,43 horas do martes está activo outro incendio na parroquia de Rebordechau no concello ourensán de Vilar de Barrio, que afecta a unhas 80 hectáreas.



Mentres está estabilizado desde as 14,45 horas deste mércores un incendio na parroquia de Queixa, no municipio ourensán de Chandrexa de Queixa, que supera as 40 hectáreas calcinadas.



Pola súa banda, ás 20,30 horas do martes quedou extinguido o incendio forestal iniciado ás 22,35 horas do venres na parroquia de Chaguazoso no municipio ourensán de Vilariño de Conso, que queimou unhas 65,12 hectáreas de monte raso.