¿Sabe usted que...?

-que así parecen demostrarlo los hechos? -que ahí va un dato? -que en menos de cinco minutos se agotaron las 90 plazas ofrecidas a través de la web por el Concello del Campamento Tecnológico que se desarrollará en La Molinera entre los próximos días 26 de junio y 31 de julio?

-Que aunque la celebración de la segunda edición está prevista para finales de septiembre y principios de octubre, el Pulpo Extreme ya está cerrando varias de sus actividades destacadas? -que, entre otras cosas, repetirá el dos veces campeón del mundo, Roman Abrate? -que no sólo eso, también se contará con la presencia de cinco de los 10 rollers del top 10 de la modalidad?

-Que está claro que Ourense engancha? -que si no que se lo digan a la persona que aparece en la imagen? -que seica no era otro que nuestro ex subdelegado de Defensa, Ramón Rey Vich, que dejó por un día su soleada Pontevedra "para disfrutar de una comida con amigos, que aquí siempre se comió muy bien, y de paso hacer algunas compras", según apuntaba?