¿Sabe usted que...?

-Que la producción "I see you everywhere" del celanovense Rubén Méndez, sigue dando excelentes noticias? -que el protagonista, Óscar Doviso, opta a un galardón por su excelente interpretación en la obra?- que la nominación es a mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Manila? -que el corto también puede ser protagonista en el Festival de Cine Alternativo de Toronto?

-Que todavía con la resaca de las Fiestas de Ourense reciente, la city ya está planificando las celebraciones del año próximo? -que la responsable de Cultura, Belén Iglesias, tiene ya cerrada la presencia de dos orquestas? -que, pese a todo, el no poder cerrar el contrato hasta enero, le obliga a guardar silencio sobre el nombre de las agrupaciones? -que seica así el precio será mucho más asequible?

-Que la escultura de Eduardo Blanco Amor en la Alameda de Bispo Cesáreo se ha sumado a las celebraciones del Día del Orgullo? -que la efigie, alrededor del cuello, tiene un mensaje que ha colgado la asociación promotora de diferentes actos en la city? -que en él se puede leer uno de los textos que dedicó a su buen amigo Federico García Lorca?