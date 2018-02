¿Sabe usted que...?

-Que en la Confederación de Empresarios están ojipláticos con el papelón jugado por Eligio Nieto? -que nadie le nombró portavoz de nada, pero el presidente de los constructores desveló una reunión con DO para desbloquear el PXOM? -que no se sabe si el constructor, en su papel de salvapatrias, y Jácome han reeditado también el Pacto de los Toros de Guisando? -que no es para menos semejante reunión de líderes?

-Que María Antonia Rilo deja la presidencia del PP en el distrito Puente Rural de la city? -que no es la primera vez que deja el cargo y acaba volviendo? -que, esta vez, la histórica militante del partido asegura que es la definitiva, argumentando que hay que dejar paso a las nuevas generaciones? -que, of course, seguirá al frente del área de igualdad del PP ourensano, y mantendrá su apoyo a cuestiones sociales y culturales?

-Que el comercio sigue peleando por la Mostra da Oportundidade? -que los colectivos implicados buscan alternativas a Expourense? -que hay quien se pregunta por la preocupación existente ahora cuando al colectivo comercial local había que "empujarle" para que cogiese un stand? -que hace ya meses que sabían que el evento no podía ser en Expourense y es ahora cuando estudian alternativa?